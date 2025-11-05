जम्मू-कश्मीर: किश्तवाड़ में आतंकी और सुरक्षाबलों में मुठभेड़, 2-3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छत्रू इलाके में बुधवार सुबह सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई. यह मुठभेड़ एक खुफिया सूचना के आधार पर शुरू हुई, जिसमें इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी दी गई थी. सेना की व्हाइट नाइट कोर और जम्मू-कश्मीर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में यह कार्रवाई की जा रही है.

अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह सुरक्षाबलों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया. इसी दौरान आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई की. दोनों तरफ से फायरिंग जारी है और इलाके को पूरी तरह घेर लिया गया है ताकि आतंकी भाग न सकें.

सूत्रों के अनुसार, दो से तीन आतंकी छत्रू के पहाड़ी इलाके में छिपे हुए हैं. यह वही समूह माना जा रहा है जो पिछले कई महीनों से इस क्षेत्र में सक्रिय था और हाल में हुई कुछ संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहा है.

व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा, "खुफिया सूचना के आधार पर जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ संयुक्त रूप से ऑपरेशन छत्रू के तहत आतंकियों से संपर्क स्थापित हुआ है. आतंकियों पर फायरिंग की गई है और ऑपरेशन जारी है."

इलाके में अतिरिक्त सुरक्षाबल तैनात किए गए हैं, जबकि नागरिकों को सुरक्षा कारणों से घरों में रहने की सलाह दी गई है. आसपास के सभी प्रवेश और निकास मार्गों को सील कर दिया गया है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल ऑपरेशन जारी है और सुरक्षाबलों को इस बात का भरोसा है कि आतंकियों को जल्द ही निष्प्रभावी कर दिया जाएगा. पिछले कुछ महीनों में किश्तवाड़ और डोडा के पहाड़ी इलाकों में आतंकी गतिविधियों में तेजी आई है, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट पर हैं.



