कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, जंगलों में बने दो पुराने आतंकी ठिकाने ध्वस्त

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. 9 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू-कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में दमहाल हांजीपोरा के जंगलों में दो पुराने आतंकी ठिकाने खोजकर नष्ट कर दिए गए. मौके से गैस सिलेंडर, कपड़े और अन्य सामान बरामद हुआ है और जांच जारी है. आशंका है कि इन ठिकानों का उपयोग लंबे समय तक आतंकियों ने छिपने या सर्दियों में ठहरने के लिए किया होगा.

कुलगाम में आतंकी ठिकाना ध्वस्त (Photo: Screengrab)
कुलगाम में आतंकी ठिकाना ध्वस्त (Photo: Screengrab)

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. सेना और पुलिस के संयुक्त अभियान में दमहाल हांजीपोरा के जंगलों में दो पुराने आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ किया गया है. यह कार्रवाई अहमदाबाद और नेंग्रीपोरा के बीच स्थित घने वन क्षेत्र में की गई है.

इसको लेकर अधिकारियों ने बताया कि यह सर्च ऑपरेशन विशेष खुफिया इनपुट के आधार पर रविवार देर रात शुरू किया गया था. ऑपरेशन में नौ राष्ट्रीय राइफल्स (9 RR) और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम शामिल थी. तलाशी के दौरान सुरक्षाबलों ने जंगल में छिपे दो पुराने आतंकी ठिकानों का पता लगाया और उन्हें नष्ट कर दिया.

आतंकी ठिकाने से कई सामान बरामद

अधिकारियों के अनुसार, इन ठिकानों से गैस सिलेंडर, कपड़े, खाने-पीने का सामान और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद हुई हैं. वहां मिले सामानों से संकेत मिल रहे हैं कि इन ठिकानों का उपयोग लंबे समय तक आतंकियों ने छिपने या सर्दियों में ठहरने के लिए किया होगा.

सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये ठिकाने कुछ साल पहले सक्रिय रहे आतंकियों के नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं, जो अब घाटी में सुरक्षा बलों के लगातार अभियानों के चलते कमजोर पड़ चुके हैं. फिलहाल बरामद सामान को जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को सौंप दिया गया है.

इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी

पुलिस ने कहा है कि इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, ताकि किसी भी संभावित आतंकी गतिविधि के संकेतों को पूरी तरह से खत्म किया जा सके. सुरक्षाबलों ने आसपास के कई इलाकों को घेर लिया है और तलाशी अभियान को और विस्तारित किया जा रहा है.

स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में सुरक्षा बलों की गतिविधियां बढ़ गई थीं, जिससे अंदेशा था कि कोई बड़ा ऑपरेशन चल रहा है. कुलगाम और आसपास के क्षेत्रों में हाल के महीनों में सुरक्षाबलों ने आतंकियों के खिलाफ कई सफल अभियान चलाए हैं, जिससे घाटी में शांति और स्थिरता की दिशा में यह एक और बड़ा कदम माना जा रहा है.

 

