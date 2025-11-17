scorecardresearch
 

जब कनस्तर में फंसा भालू का मुंह, जमी हुई कैलाश झील से सामने आया Video

हिमाचल के चंबा में समुद्र तल से लगभग 15000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र मणिमहेश कैलाश झील से एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बड़ा टीन भालू के मुंह में फंस गया है.

15 हजार फीट की ऊंचाई पर संकट में भालू.(Photo:Screengrab)
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में समुद्र तल से तकरीबन 15 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र मणिमहेश कैलाश झील से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. इसमें देखा जा सकता है कि एक बड़ा टीन (Metal Can) एक भालू के मुंह में फंस गया है, जिससे भालू बेचैन नजर आ रहा है.

वीडियो में स्थानीय लोग भालू के मुंह से टीन निकालने की कोशिश करते दिख रहे हैं, लेकिन खतरनाक जानवर होने के कारण उन्हें डर भी लग रहा है. भालू मुंह में फंसे टीन के कारण बेचैनी और पीड़ा में है.

दरअसल, इन दिनों मणिमहेश झील का तापमान माइनस में चल रहा है, जिससे भालू की मुश्किलें और बढ़ गई होंगी. देखें Video:- 

मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग द्वारा इस भालू को बचाने के लिए तुरंत एक रेस्क्यू टीम भेजी गई है.

मणिमहेश झील तक पहुंचना आसान नहीं है. टीम को भरमौर तक 62 किलोमीटर का सफर तय करना होगा, उसके बाद हड़सर तक 13 किलोमीटर की तंग सड़क और फिर हड़सर से झील तक 13 किलोमीटर का कठिन ट्रैक पार करना होगा.

वन विभाग की टीम जल्द ही भालू को सुरक्षित बाहर निकालने और उसके मुंह से टीन हटाने का प्रयास करेगी. 

