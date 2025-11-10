नूंह में खेत के रास्ते को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, आधा दर्जन घायल, लोगों पर पिकअप गाड़ी चढ़ाने का वीडियो वायरल

नूंह जिले के सदर थाना क्षेत्र के गांव अडबर में सोमवार को खेत के रास्ते को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई. विवाद इसराईल उर्फ इस्सर पुत्र बदलू और जानू पुत्र हाजी फजरु के बीच शुरू हुआ, जो देखते ही देखते बड़े झगड़े में बदल गया. दोनों ओर से लोग इकट्ठा हो गए और लाठी-डंडे चलने लगे.

और पढ़ें

झगड़े में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. घायलों को नूंह के सीएचसी और अन्य निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. एक पक्ष के सात लोग नूंह सीएचसी में उपचाराधीन हैं, जबकि बाकी घायल अलग-अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं.

खेत में रास्ते को लेकर दो पक्षों में मारपीट

सूत्रों के अनुसार, विवाद के दौरान एक पिकअप गाड़ी को तेज गति से घुमाकर लोगों पर चढ़ाने की कोशिश की गई. इस घटना में कई लोग बाल-बाल बचे. इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गाड़ी का आतंक साफ देखा जा सकता है.

जिला पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. अभी किसी पक्ष की ओर से थाने में लिखित शिकायत नहीं दी गई है. शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत कर शांति बनाए रखने की अपील की.

Advertisement

गांव में तनाव का माहौल, पुलिस अलर्ट पर

फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है और ग्रामीणों में डर देखा जा रहा है. घायल जानू ने बताया कि झगड़ा खेत के रास्ते को लेकर हुआ था और अचानक दोनों तरफ से लोग भिड़ गए.

---- समाप्त ----

रिपोर्टर- कासिम खान