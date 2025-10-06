छात्रा की Instagram ID मांगने पर हुआ था विवाद, छात्र की हत्या का खुलासा, 4 गिरफ्तार

हरियाणा के सोनीपत में इंस्टाग्राम आईडी को लेकर हुए झगड़े में 18 वर्षीय छात्र मंदीप की हत्या के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर आरोपियों की पहचान की.

जानकारी के मुताबिक, आरोपी एक छात्रा की इंस्टाग्राम आईडी मांग रहे थे, इसी को लेकर छात्रों के दो गुटों में विवाद हो गया. झगड़ा सुभाष चौक के पास शुरू हुआ था. बाद में दोनों पक्षों में समझौता भी हो गया, लेकिन जैसे ही मंदीप अकेला मिला, दूसरे गुट के छात्रों ने उस पर हमला कर दिया.

हत्या के चार आरोपी गिरफ्तार

मंदीप जिला रोहतक के गांव रिठाल निवासी सत्यनारायण का बेटा था और सोनीपत के गांव शहजादपुर में अपनी बहन के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था. वह गैलेक्सी कोचिंग सेंटर में एसएससी की तैयारी कर रहा था। शनिवार दोपहर वह संत शिरोमणि नामदेव पार्क के पास जा रहा था, तभी आरोपियों ने डंडे और चाकू से उस पर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल मंदीप की इलाज के दौरान मौत हो गई.

सीसीटीवी फुटेज से हुई थी हत्यारों की पहचान

पिता की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया. संवेदनशीलता को देखते हुए जांच सीआईए को सौंप दी गई. चार टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश की गई. पुलिस ने सलीमरपुर माजरा के मोनू उर्फ केरा और देव, तिहाड़ खुर्द के सागर उर्फ गोगी, और सिसाना निवासी अंकुश को गिरफ्तार किया. पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी और मृतक एक ही गैलेक्सी कोचिंग सेंटर के छात्र हैं. बाकी आरोपियों की तलाश जारी है.



