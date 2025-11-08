scorecardresearch
 

रोहतक में रंजिश का खूनी अंत, पिता-पुत्र की गोली मारकर हत्या

रोहतक के बलियाना गांव में रविवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई, जहां पुरानी रंजिश के चलते पिता-पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि दो साल पहले हुई एक हत्या का बदला लेने के लिए यह डबल मर्डर किया गया. पुलिस ने तेजी दिखाते हुए फरार दोनों आरोपियों को सोनीपत के खरखोदा में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. दोनों के पैर में गोली लगी है.

रोहतक में डबल मर्डर से सनसनी (Photo: Screengrab)
रोहतक में डबल मर्डर से सनसनी (Photo: Screengrab)

हरियाणा के रोहतक में रविवार दोपहर करीब तीन बजे उस समय सनसनी फैल गई जब पिता-पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह हत्या दो साल पुरानी रंजिश का नतीजा बताई जा रही है. मृतकों की पहचान धर्मवीर (62 वर्ष) और उसके बेटे दीपक (30 वर्ष) के रूप में हुई है. 

पुरानी रंजिश में बाप-बेटे की हत्या

पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई भेज दिया. पुलिस के मुताबिक, धर्मवीर का शव उसके घर के अंदर खून से लथपथ मिला जबकि दीपक का शव पास के कमरे में पाया गया. मौके से पुलिस ने कई खाली कारतूस के खोल बरामद किए हैं. हत्या के बाद आरोपी बेलेनो कार से मौके से फरार हो गए थे.

जगबीर शर्मा हत्याकांड के जवाब में मर्डर

पुलिस जांच में सामने आया कि यह हत्या 2023 में हुए जगबीर शर्मा हत्याकांड से जुड़ी है. उस समय दुकानदार जगबीर शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें धर्मवीर के बड़े बेटे सागर का नाम आया था. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जहां वह अब भी बंद है. 

उसी हत्या का बदला लेने के लिए जगबीर के भाई संजय ने अपने साथियों के साथ मिलकर रविवार को धर्मवीर और दीपक की हत्या कर दी. हत्या के बाद पुलिस ने आसपास के जिलों में अलर्ट जारी कर दिया. देर शाम लगभग साढ़े छह बजे, सोनीपत के खरखोदा टोल के पास पुलिस ने आरोपियों की कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. 

आरोपियों के पैर में लगी पुलिस की गोली

जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं, जिसमें दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी. दोनों को गिरफ्तार कर खरखोदा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया.

रोहतक के डीएसपी ने बताया कि यह पूरी वारदात पुरानी रंजिश का नतीजा है. पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम को बुलाकर जांच कराई है और अब आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि हत्या की साजिश में शामिल बाकी लोगों की भी पहचान की जा सके.

 

