पलवल में दहेज के लिए शादीशुदा महिला की चाकुओं से गोदकर हत्या, परिवार ने ससुराल पर लगाया आरोप

पलवल के गांव करीमपुर से दहेज हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां दहेज की मांग पूरी न होने पर प्रीति नाम की विवाहिता की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई. सूचना मिलने पर हसनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल पलवल भेज दिया.

मृतका के पिता लक्खी निवासी कोटवन थाना कोसीकलां जिला मथुरा ने बताया कि उनकी दो बेटियां एक ही घर में दो भाइयों से विवाहिता हैं. बड़ी बेटी पिंकी की शादी जशवीर से और प्रीति की शादी रोहित उर्फ भोला से 2019 में हुई थी. लक्खी ने कहा कि उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार दान-दहेज दिया था, लेकिन शादी के बाद से उनकी बेटियों को ससुराल पक्ष लगातार अधिक दहेज के लिए प्रताड़ित करता था.

शादीशुदा महिला की चाकुओं से गोदकर हत्या

लक्खी के अनुसार रविवार सुबह उन्हें जशवीर का फोन आया, जिसमें बताया गया कि प्रीति का गला कटा हुआ है. परिवार तुरंत गांव पहुंचा और देखा कि प्रीति खून से लथपथ कमरे में मृत पड़ी थी. दीवार पर खून के छींटे थे और शरीर पर गहरे घाव थे.

पति समेत ससुराल वालों पर लगा हत्या का आरोप

लक्खी और उनके भाई जबरसिंह ने आरोप लगाया कि इस हत्या में प्रीति का पति रोहित, सास, मामा और ननद शामिल हैं. उन्होंने मांग की है कि पुलिस ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दे. फिलहाल पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.

