scorecardresearch
 

Feedback

पलवल में दहेज के लिए शादीशुदा महिला की चाकुओं से गोदकर हत्या, परिवार ने ससुराल पर लगाया आरोप

हरियाणा के पलवल जिले के गांव करीमपुर में दहेज की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता प्रीति की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई. मृतका के पिता ने ससुरालपक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

Advertisement
X
दहेज के लिए महिला की हत्या (File Photo: ITG)
दहेज के लिए महिला की हत्या (File Photo: ITG)

पलवल के गांव करीमपुर से दहेज हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां दहेज की मांग पूरी न होने पर प्रीति नाम की विवाहिता की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई. सूचना मिलने पर हसनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल पलवल भेज दिया.

मृतका के पिता लक्खी निवासी कोटवन थाना कोसीकलां जिला मथुरा ने बताया कि उनकी दो बेटियां एक ही घर में दो भाइयों से विवाहिता हैं. बड़ी बेटी पिंकी की शादी जशवीर से और प्रीति की शादी रोहित उर्फ भोला से 2019 में हुई थी. लक्खी ने कहा कि उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार दान-दहेज दिया था, लेकिन शादी के बाद से उनकी बेटियों को ससुराल पक्ष लगातार अधिक दहेज के लिए प्रताड़ित करता था.

शादीशुदा महिला की चाकुओं से गोदकर हत्या

सम्बंधित ख़बरें

कोडरमा में निजी फर्म के असिस्टेंट मैनेजर ने की आत्महत्या, पंखे से लटका मिला शव 
शराब के लिए पैसे नहीं मिलने पर बेटे ने की मां की हत्या. (Photo: Representational )
बेटे ने की मां की हत्या, शराब के लिए पैसे नहीं देने पर पीट-पीटकर ले ली जान 
कांग्रेस नेता लखपत कटारिया. (File Photo: Arvind Ojha/ITG)
कांग्रेस नेता लखपत कटारिया हत्याकांड में दो गिरफ्तारी, रंजिश के चलते मारी थी गोली 
ओडिशा में शख्स ने क्यों की पत्नी की हत्या? 
पिता और भाई ने की 17 वर्षीय लड़की की हत्या. (Photo: Representational )
शॉमली में ऑनर किलिंग: प्रेमी से फोन पर बात कर रही थी लड़की, पिता और भाई ने गोली मारकर कर दी हत्या 

लक्खी के अनुसार रविवार सुबह उन्हें जशवीर का फोन आया, जिसमें बताया गया कि प्रीति का गला कटा हुआ है. परिवार तुरंत गांव पहुंचा और देखा कि प्रीति खून से लथपथ कमरे में मृत पड़ी थी. दीवार पर खून के छींटे थे और शरीर पर गहरे घाव थे.

पति समेत ससुराल वालों पर लगा हत्या का आरोप 

Advertisement

लक्खी और उनके भाई जबरसिंह ने आरोप लगाया कि इस हत्या में प्रीति का पति रोहित, सास, मामा और ननद शामिल हैं. उन्होंने मांग की है कि पुलिस ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दे. फिलहाल पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement