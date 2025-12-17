दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर एक के बाद एक टकराईं 20 गाड़ियां, 2 लोगों की मौत... 15 घायल

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर हरियाणा के नूंह क्षेत्र में सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. यहां कोहरे के दौरान एक के बाद एक 20 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं. जिसमें 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए व 2 लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में दो राजस्थान के अलवर व जयपुर जिले के हैं. वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मौके पर मौजूद प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया कि एक्सप्रेस वे के पैनल नंबर 44-45 पर घना कोहरा होने का कारण अमरूद से भरा हुआ एक ट्रक पलट गया. इसके बाद पीछे से आई एक बस ने बचाव के लिए साइड में लिया और उसके पीछे आ रही दो डंपर बचने के चक्कर में एक दूसरे से टकरा गए. उसके बाद देखते ही देखते पीछे से आ रही करीब 20 गाड़ियां एक दूसरे से टकराती हुई चली गईं.

एक के बाद एक भिड़ीं 20 गाड़ियां

यह पूरा हादसा किसी फिल्मी मंजर से काम नहीं था. वहां मौजूद लोगों की रूह कांप गई. लोगों ने चिल्लाकर रोकने का प्रयास किया. लेकिन गाड़ियां एक दूसरे से टकराती हुई चली गईं. घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में गाड़ियां आपस में टकराती हुईं लाइव नजर आ रही हैं.

इस हादसे में अलवर के अंबेडकर नगर के बी ब्लॉक में रहने वाले सीआईएसएफ में इंस्पेक्टर हरीश और जयपुर के रहने वाले एक बिजनेसमैन की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि हरीश अपनी कार से दिल्ली ड्यूटी पर जा रहा था. इसी दौरान कोहरा होने के कारण उसकी गाड़ी सामने खड़े ट्रक में घुस गई. जिससे उसकी मौत हो गई. इसके अलावा जयपुर की आदर्श नगर जनता कॉलोनी में रहने वाले शेख मोहम्मद भी अपनी कार से दिल्ली जा रहे थे और उनकी गाड़ी ट्रोले से टकरा गई. इस दौरान शेख मोहम्मद की मौत हो गई.

