'भ्रष्टाचार ही सभी समस्याओं की जड़, कुछ लोग दे रहे जातीय रंग', IPS पूरन के आत्महत्या पर बोले मनोहर लाल खट्टर

फ़रीदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल में हुए दो हरियाणा पुलिसकर्मियों की आत्महत्याओं पर बात करते हुए कहा कि इन घटनाओं की जड़ भ्रष्टाचार है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस मसले को राजनीतिक या जाति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असली वजह भ्रष्टाचार ही है.

खट्टर ने भरोसा दिलाया कि दोनों मामलों में न्याय होगा. उन्होंने कहा, "भ्रष्टाचार आज देश की सबसे बड़ी चुनौती है, पर मोदी सरकार ने इस पर निर्णायक चोट की है. चाहे कोई भी कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, अगर वह भ्रष्टाचार में शामिल पाया गया तो बख्शा नहीं जाएगा. और साथ ही, किसी बेगुनाह को सज़ा भी नहीं मिलने दी जाएगी."

यह बयान उन्होंने ‘जन विश्वास-जन विकास’ नाम के कार्यक्रम में दिया, जो फ़रीदाबाद के सेक्टर-12 स्थित कॉन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ था.

7 अक्टूबर को 52 साल के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने अपने घर पर आत्महत्या कर ली थी. उन्होंने अपने सुसाइड नोट में कुछ अधिकारियों पर परेशान करने और जाति भेदभाव के आरोप लगाए थे. इसके कुछ दिन बाद, रोहतक में एएसआई संदीप कुमार ने खुद को गोली मार ली और अपने नोट में पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए.

Advertisement

यह भी पढ़ें: IPS पूरन का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, आठ दिन बाद हुआ पोस्टमार्टम, अब तक उलझी है डबल सुसाइड की पहेली

कार्यक्रम में खट्टर ने यह भी बताया कि हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत गरीब परिवारों को 50-100 गज के लगभग 9,000 प्लॉट दिए हैं, ताकि उन्हें स्थायी घर मिल सकें.

उन्होंने कहा, "अच्छे शासन की पहचान बनी - ‘नो पर्ची, नो खर्ची’. इसी मंत्र पर बीजेपी सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनी है." खट्टर ने बताया कि आज हरियाणा देश का पहला केरोसीन-फ्री राज्य है, जहां हर घर में बिजली, गैस और पानी की सुविधा है. ट्रांसफ़र और सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने से पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा मिला है.

इनपुट: पीटीआई

---- समाप्त ----