IPS पूरन कुमार की पत्नी के समर्थन में आया IAS एसोसिएशन, सरकार के सामने रखीं ये मांगें

हरियाणा आईएएस अधिकारियों के एसोसिएशन ने शुक्रवार को राज्य सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन से अपील की कि वे अमनीत पी. कुमार की ओर से उठाए गए मुद्दों को 'बेहद गंभीरता' से लें. अमनीत, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की पत्नी हैं, जिन्होंने 7 अक्टूबर को कथित रूप से खुद को गोली मार ली थी.

एसोसिएशन ने आईपीएस अधिकारी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि उनकी ईमानदारी और जनसेवा के प्रति उनकी अटूट निष्ठा को हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाएगा.

'अमनीत के मुद्दों को गंभीरता से लिया जाए'

एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से आग्रह किया कि 'अमनीत पी. कुमार की ओर से 9 अक्टूबर को हरियाणा मुख्यमंत्री को और 8 अक्टूबर को सेक्टर-11 पुलिस स्टेशन, चंडीगढ़ को भेजे गए पत्रों में उठाए गए मुद्दों को बेहद गंभीरता, संवेदनशीलता और परिस्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए देखा जाए.'

एसोसिएशन ने यह भी कहा, 'इसके अलावा, जैसा कि अमनीत पी. कुमार ने अपने पत्र में कहा है, 6 अक्टूबर को रोहतक के अर्बन एस्टेट पुलिस स्टेशन में धारा 308 (3) के तहत दर्ज एफआईआर की निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्भीक जांच की जानी चाहिए.'

परिवार के लिए सुरक्षा और कानूनी सहायता की अपील



आईएएस अधिकारियों के एसोसिएशन की ओर से पारित एक प्रस्ताव में, संगठन ने कहा कि वह इस कठिन समय में दिवंगत आईपीएस अधिकारी के परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त करता है. संगठन ने हरियाणा सरकार से यह भी अनुरोध किया कि अमनीत कुमार और उनके परिवार को हर संभव सुरक्षा, कानूनी सहायता, संस्थागत सहयोग और अन्य आवश्यक मदद उपलब्ध कराई जाए.

एफआईआर में 'अधूरी जानकारी' का आरोप

उधर, चंडीगढ़ पुलिस ने शुक्रवार को इस कथित आत्महत्या मामले की जांच के लिए छह सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया. अधिकारी की पत्नी ने एफआईआर में 'अधूरी जानकारी' होने पर सवाल उठाए हैं.

