राज्यसभा चुनाव: 'विधायक मंडी में खरीदे-बेचे जा रहे', हरियाणा के नाराज ML A बोले

Haryana Rajya Sabha Election 2022: चार राज्यों में आज राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं. इस बीच हरियाणा के एक विधायक ने नाराजगी जाहिर की है. विधायक ने आरोप लगाया कि राज्य में MLA ऐसे खरीदे-बेचे जा रहे हैं जैसे मंडी लगी हो. यह बात हरियाणा से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने कही है.

बलराज कुंडू ने कहा कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लिया है और वह वोटिंग के वक्त अनुपस्थित रहे. बलराज कुंडू ने आगे कहा कि मैं ना कार्तिकेय को वोट करूंगा और ना ही किसी अन्य को वोट दूंगा.

Haryana | I'll not vote for Kartikeya Sharma or any other candidate & remain 'absent' today. I'll continue to stand with the people of Haryana. There is a 'Mandi' for buying&selling for MLAs here.I got many offers but no one can buy me or threaten me:Balraj Kundu, Independent MLA pic.twitter.com/aNKAyon4Q8