'PM मोदी द्वारा गीता के संदेश का वैश्विक प्रसार हरियाणा के लिए सम्मान', CM सैनी ने जताया आभार

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सूबे की सांस्कृतिक विरासत का जिक्र करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र और हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत का विशेष उल्लेख किया है.

और पढ़ें

उन्होंने आगे कहा कि महाभारत अनुभव केंद्र में महाभारत को दर्शाने वाला स्पेशल शो हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान देगा. कुरुक्षेत्र की गीता जयंती से विश्व स्तर तक गीता का उपदेश पहुंचना हरियाणा के लिए गौरव का विषय है.

नायब सिंह सैना ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही गीता का उपदेश वैश्विक स्तर तक ले जाना संभव हुआ. उनके मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार कुरुक्षेत्र और हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए कार्य करती रहेगी."

'हम सभी के लिए गर्व की बात...'

सीएम सैनी ने हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत और प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया. उन्होंने कहा, "महाभारत अनुभव केंद्र में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी और महाभारत की अमर गाथा को 3D, Light & Sound Show और डिजिटल तकनीक के माध्यम से आकर्षक रूप से प्रदर्शित किया जा रहा है."

Advertisement

मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रह्म सरोवर पर आयोजित ‘अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव’ विश्व को गीता की दिव्यता से प्रेरित करते हुए एक अद्भुत और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान कर रहा है, जो हम सभी के लिए गर्व की बात है.

---- समाप्त ----