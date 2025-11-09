scorecardresearch
 

Feedback

नाबालिग ने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से क्लासमेट को मारी गोली, गुरुग्राम में सनसनीखेज वारदात

गुरुग्राम में 11वीं कक्षा के छात्र को उसके सहपाठी और उसके साथी ने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर घायल कर दिया. पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस ने मौके से पिस्टल, मैगजीन और कारतूस बरामद किए हैं.

Advertisement
X
नाबालिग ने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से मारी गोली. (Photo: Representational)
नाबालिग ने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से मारी गोली. (Photo: Representational)

हरियाणा के गुरुग्राम में सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां 11वीं कक्षा के छात्र को उसके क्लासमेट और उसके साथी ने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इस मामले में पुलिस ने दोनों नाबालिगों को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है.

दरअसल, गुरुग्राम पुलिस को सूचना मिली थी कि सेक्टर 48 में एक लड़के को गोली लगी है. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. घायल छात्र को परिजन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे. सीन ऑफ क्राइम, FSL, फिंगरप्रिंट टीम के साथ ही थाना प्रबंधक को बुलाकर जांच की गई.

पुलिस का कहना है कि पिता के लाइसेंसी पिस्टल से 17 वर्षीय क्लासमेट साथी को गोली मार दी गई. इस जानलेवा हमला करने के मामले में 2 नाबालिगों को पकड़ा गया है. घटनास्थल से 1 पिस्टल, 1 मैगजीन, 5 जिंदा कारतूस व 1 खाली खोल कारतूस बरामद हुआ है. इसी के साथ कमरे के अंदर रखे बॉक्स से 1 मैगजीन और 65 जिंदा कारतूस मिले हैं.

सम्बंधित ख़बरें

प्रतीकात्मक तस्वीर.
नाबालिग लड़के ने मां, बहन और दादा समेत 4 लोगों को मार डाला, फिर दफनाए शव 
नाबालिग ने मां के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, जानें मामला 
नाबालिग ने मासूम पर चढ़ाई कार, मौके पर हुई मौत 
प्रतीकात्मक तस्वीर
मासूम से जबरन अप्राकृतिक सेक्स के बाद हत्या, नाबालिग आरोपी अरेस्ट 
symbolic image
'ओरल सेक्‍स के लिए मजबूर करती है मां' 

घायल लड़के की मां ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर बताया कि बेटा 11th क्लास में पढ़ता है. बेटे के स्कूल के दोस्त का फोन आया कि मिलना है तो इसने मना कर दिया. इस पर इसके दोस्त ने कहा कि मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने, फिर बेटा खेड़की दौला टोल तक गया, जहां बेटे का दोस्त मिला.

Advertisement

करीब 2 महीने पहले इसके दोस्त के साथ कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके वह अपने साथ ले गया और अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर जान से मारने की नीयत से गोली मारी है. इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की. घटना के कुछ घंटों में पुलिस ने 2 नाबालिगों को पकड़ लिया.

यह भी पढ़ें: 13 वर्षीय नाबालिग ने मां, बहन और दादा समेत 4 लोगों को मार डाला, फिर गड्ढे में दफनाए शव

नाबालिगों से पूछताछ में सामने आया कि ये तीनों दोस्त एक ही स्कूल में 11th कक्षा के छात्र हैं. दो महीने पहले आरोपी का पीड़ित से झगड़ा हो गया था, जिसकी रंजिश रखते हुए उसने पीड़ित को बुलाया और फिर रास्ते में खाना पीना किया, फिर एक अन्य दोस्त को लेने गए.

इसके बाद सेक्टर 48 गुरुग्राम में आरोपी ने अपने पिता के लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी. आरोपी के पिता प्रॉपर्टी डीलर हैं. पिता की लाइसेंसी पिस्टल घर में रखी हुई थी, जिसे वह उठा लाया था. पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है. गुरुग्राम पुलिस ने कहा है कि लाइसेंसी हथियारों को लोग अपने बच्चोंं की पहुंच से दूर रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement