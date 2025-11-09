नाबालिग ने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से क्लासमेट को मारी गोली, गुरुग्राम में सनसनीखेज वारदात

हरियाणा के गुरुग्राम में सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां 11वीं कक्षा के छात्र को उसके क्लासमेट और उसके साथी ने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इस मामले में पुलिस ने दोनों नाबालिगों को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है.

दरअसल, गुरुग्राम पुलिस को सूचना मिली थी कि सेक्टर 48 में एक लड़के को गोली लगी है. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. घायल छात्र को परिजन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे. सीन ऑफ क्राइम, FSL, फिंगरप्रिंट टीम के साथ ही थाना प्रबंधक को बुलाकर जांच की गई.

पुलिस का कहना है कि पिता के लाइसेंसी पिस्टल से 17 वर्षीय क्लासमेट साथी को गोली मार दी गई. इस जानलेवा हमला करने के मामले में 2 नाबालिगों को पकड़ा गया है. घटनास्थल से 1 पिस्टल, 1 मैगजीन, 5 जिंदा कारतूस व 1 खाली खोल कारतूस बरामद हुआ है. इसी के साथ कमरे के अंदर रखे बॉक्स से 1 मैगजीन और 65 जिंदा कारतूस मिले हैं.

घायल लड़के की मां ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर बताया कि बेटा 11th क्लास में पढ़ता है. बेटे के स्कूल के दोस्त का फोन आया कि मिलना है तो इसने मना कर दिया. इस पर इसके दोस्त ने कहा कि मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने, फिर बेटा खेड़की दौला टोल तक गया, जहां बेटे का दोस्त मिला.

करीब 2 महीने पहले इसके दोस्त के साथ कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके वह अपने साथ ले गया और अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर जान से मारने की नीयत से गोली मारी है. इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की. घटना के कुछ घंटों में पुलिस ने 2 नाबालिगों को पकड़ लिया.

नाबालिगों से पूछताछ में सामने आया कि ये तीनों दोस्त एक ही स्कूल में 11th कक्षा के छात्र हैं. दो महीने पहले आरोपी का पीड़ित से झगड़ा हो गया था, जिसकी रंजिश रखते हुए उसने पीड़ित को बुलाया और फिर रास्ते में खाना पीना किया, फिर एक अन्य दोस्त को लेने गए.

इसके बाद सेक्टर 48 गुरुग्राम में आरोपी ने अपने पिता के लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी. आरोपी के पिता प्रॉपर्टी डीलर हैं. पिता की लाइसेंसी पिस्टल घर में रखी हुई थी, जिसे वह उठा लाया था. पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है. गुरुग्राम पुलिस ने कहा है कि लाइसेंसी हथियारों को लोग अपने बच्चोंं की पहुंच से दूर रखें.

