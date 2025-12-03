scorecardresearch
 
विदेशी टूर, फर्जी होटल बुकिंग और कर्ज... गुरुग्राम में 62 साल के ट्रैवल एजेंट ने कपल के साथ किया फ्रॉड

गुरुग्राम में 62 साल के ट्रैवल एजेंट को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. दरअसल, एक कपल ने आरोप लगाया था कि विदेश यात्रा की बुकिंग के नाम पर ट्रैवल एजेंट ने उनसे 12 लाख रुपये ले लिए, लेकिन स्विट्जरलैंड पहुंचने पर पता चला कि न तो कोई होटल बुक था और न ही टिकट वैध है. शिकायत मिलते ही पुलिस ने ट्रैवल कंपनी संचालक को पकड़कर जांच शुरू कर दी है.

विदेश पहुंचने पर कपल को पता चला कि हो गए धोखाधड़ी के शिकार. (Photo: Representational)
गुरुग्राम में 62 साल के ट्रैवल बुकिंग कंपनी संचालक को अरेस्ट किया गया है. उस पर आरोप है कि एक कपल से ट्रैवल बुकिंग के नाम पर लाखों रुपये की ठगी की है. पुलिस का कहना है कि आरोपी ने विदेश यात्रा के नाम पर होटल बुकिंग और फ्लाइट टिकट की व्यवस्था कराने का झांसा देकर 12 लाख रुपये हड़प लिए थे.

एजेंसी के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान 62 वर्षीय संदीप चौधरी के रूप में हुई है, जो सेक्टर-53 का रहने वाला है. वह एयर टिकट और होटल बुकिंग का काम करता था. पुलिस ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

पुलिस के मुताबिक, 10 नवंबर को एक कपल ने सेक्टर-53 थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने अपनी स्विट्जरलैंड यात्रा के लिए कंपनी के जरिए होटल और फ्लाइट टिकट बुक कराए थे. लेकिन विदेश पहुंचते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां किसी भी होटल में उनके नाम से कोई बुकिंग नहीं मिली. जब उन्होंने अपने ई-मेल और वाउचर चेक किए, तो पता चला कि उन्हें जो कन्फर्मेशन भेजे गए थे, वे फर्जी थे. इसके बाद कपल ने तुरंत भारत में अपने परिचितों के माध्यम से पुलिस से शिकायत की.

इस मामले में केस दर्ज होते ही पुलिस ने जांच शुरू की और संदीप चौधरी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने ठगी की बात कबूल कर ली. पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने कपल से 12 लाख रुपये तो लिए, लेकिन उनकी पूरी बुकिंग नहीं कराई. आरोपी ने दावा किया कि वह काफी समय से कर्ज में डूबा हुआ था और उसी दबाव में आकर उसने यह धोखाधड़ी की.

गुरुग्राम पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने पहले भी इसी तरह किसी और को निशाना बनाया है या नहीं. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या उसके नेटवर्क में और लोग शामिल थे. अधिकारियों ने कहा कि तकनीकी जांच, बैंक लेन-देन और आरोपी के डिजिटल रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है, ताकि ठगी के पूरे पैटर्न का पता चल सके.

---- समाप्त ----
