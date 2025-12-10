scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सिग्नेचर टावर के गोदाम से मिली 30 करोड़ की शराब... गुरुग्राम में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर, कारोबारी फरार

गुरुग्राम में पुलिस ने एक बड़े शराब घोटाले का पर्दाफाश किया है. सिग्नेचर टावर के पास स्थित एक गोदाम से करोड़ों रुपये की विदेशी शराब का जखीरा मिला है, जिसे बिना कस्टम और एक्साइज ड्यूटी चुकाए अवैध रूप से बेचने की तैयारी थी. पुलिस की रेड में हजारों बोतलों के साथ बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है.

Advertisement
X
गुरुग्राम में अवैध रूप से स्टॉक की गई विदेशी शराब बरामद. (Photo: Representational)
गुरुग्राम में अवैध रूप से स्टॉक की गई विदेशी शराब बरामद. (Photo: Representational)

गुरुग्राम पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में सिग्नेचर टावर स्थित गोदाम से करोड़ों रुपये की अवैध विदेशी शराब का जखीरा बरामद किया है. गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने यहां रेड की, जिसमें पुलिस को बिना होलोग्राम, बिना ट्रेस स्ट्रिप्स और बिना एक्साइज ड्यूटी चुकाई हजारों महंगी शराब की बोतलें मिलीं.

छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3921 पेटियां और 174 लूज बोतलें बरामद कीं, जिनकी संख्या करीब 47,220 बताई जा रही है. सभी बोतलें महंगी और इंपोर्टेड ब्रांड्स की हैं, जिनकी कीमत 1,500 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये प्रति बोतल तक है. शुरुआती अनुमान के मुताबिक, जब्त शराब का कुल मूल्य 30 करोड़ रुपये से अधिक है.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

young woman found dead in farm
मध्य प्रदेश में शराब कारोबारी ने की खुदकुशी, वीडियो वायरल होने के बाद एक्साइज कमिश्नर सस्पेंड 
कृषि अधिकारी ने रिश्वत में मांगी ब्लैक डॉग शराब-1 लाख कैश 
sikar liquor seized by rajasthan police
Sikar: ₹80 लाख की अवैध शराब जब्त, जानें... 
Illicit liquor Seized in Chandauli
यूपी-बिहार सीमा पर 100 बोरियों में छिपाई गई एक करोड़ की विदेशी शराब जब्त, तस्कर गिरफ्तार 
गुरुग्राम में तेज रफ्तार थार का कहर, Video 

प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि गोदाम के संचालक शराब को कस्टम ड्यूटी चोरी कर देश में लाते थे और फिर बिना एक्साइज ड्यूटी चुकाए इसकी बिक्री करते थे. इससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा था.

यह भी पढ़ें: यूपी-बिहार सीमा पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 100 बोरियों में छिपाई गई एक करोड़ की विदेशी शराब जब्त, तस्कर गिरफ्तार

गुरुग्राम पुलिस ने गोदाम संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इस पूरे खेल में एक्साइज विभाग की लापरवाही भी सामने आई है. सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी शराब आखिर कैसे गुरुग्राम तक पहुंची और कब से यह काला कारोबार चल रहा था? फजीहत बढ़ने पर एक्साइज विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक्साइज इंस्पेक्टर पवन शर्मा को निलंबित कर दिया है.

Advertisement

इस मामले में मुख्य आरोपी The Thekaa के मालिक अंकुश गोयल, अरुण मित्तल और सुग्रीव विश्नोई हैं. आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. इस कार्रवाई के बाद गुरुग्राम पुलिस और एक्साइज विभाग दोनों पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी महंगी और बड़ी खेप बिना किसी निगरानी के शहर में कैसे खपाई जा रही थी. पुलिस अब इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने में जुटी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement