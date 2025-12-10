सिग्नेचर टावर के गोदाम से मिली 30 करोड़ की शराब... गुरुग्राम में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर, कारोबारी फरार

गुरुग्राम पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में सिग्नेचर टावर स्थित गोदाम से करोड़ों रुपये की अवैध विदेशी शराब का जखीरा बरामद किया है. गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने यहां रेड की, जिसमें पुलिस को बिना होलोग्राम, बिना ट्रेस स्ट्रिप्स और बिना एक्साइज ड्यूटी चुकाई हजारों महंगी शराब की बोतलें मिलीं.

छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3921 पेटियां और 174 लूज बोतलें बरामद कीं, जिनकी संख्या करीब 47,220 बताई जा रही है. सभी बोतलें महंगी और इंपोर्टेड ब्रांड्स की हैं, जिनकी कीमत 1,500 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये प्रति बोतल तक है. शुरुआती अनुमान के मुताबिक, जब्त शराब का कुल मूल्य 30 करोड़ रुपये से अधिक है.

प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि गोदाम के संचालक शराब को कस्टम ड्यूटी चोरी कर देश में लाते थे और फिर बिना एक्साइज ड्यूटी चुकाए इसकी बिक्री करते थे. इससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा था.

गुरुग्राम पुलिस ने गोदाम संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इस पूरे खेल में एक्साइज विभाग की लापरवाही भी सामने आई है. सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी शराब आखिर कैसे गुरुग्राम तक पहुंची और कब से यह काला कारोबार चल रहा था? फजीहत बढ़ने पर एक्साइज विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक्साइज इंस्पेक्टर पवन शर्मा को निलंबित कर दिया है.

इस मामले में मुख्य आरोपी The Thekaa के मालिक अंकुश गोयल, अरुण मित्तल और सुग्रीव विश्नोई हैं. आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. इस कार्रवाई के बाद गुरुग्राम पुलिस और एक्साइज विभाग दोनों पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी महंगी और बड़ी खेप बिना किसी निगरानी के शहर में कैसे खपाई जा रही थी. पुलिस अब इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने में जुटी है.

