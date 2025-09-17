गुरुग्राम: अफेयर के शक में प्रेमिका की हत्या, प्रेमी ने दुपट्टे से घोंटा गला

गुरुग्राम के मानेसर के आईएमटी इलाके में एक 21 वर्षीय महिला की उसके प्रेमी ने गला घोंटकर हत्या कर दी. एक एजेंसी के मुताबिक आरोपी की पहचान 27 वर्षीय विवेक के रूप में हुई है. उसने पुलिस को बताया कि उसने शालू की हत्या इसलिए की क्योंकि उसे शक था कि वह दूसरे पुरुषों से बात करती है.
पुलिस के अनुसार विवेक और शालू उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक ही गांव के रहने वाले थे और एक-दूसरे के रिश्तेदार थे. शालू आईएमटी इलाके में एक निजी कंपनी में काम करती थी और अपने भाई की बेटी के साथ कसान की ढाणी गांव में किराए के कमरे में रहती थी.
यह भी पढ़ें: तार से कत्ल, नीले ड्रम में लाश और जलाकर मिटाई पहचान... 20 महीने बाद सनसनीखेज मर्डर का खुलासा, हैरान कर देगी कहानी
दुपट्टे से गला घोंटकर की गई थी शालू की हत्या
शालू के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार विवेक और उसके गांव का ही रहने वाला सचिन रविवार रात महिला के कमरे में आए. बाद में वे सो गए और सुबह उसकी बेटी मृत पाई गई. पुलिस ने बताया कि विवेक और सचिन ने दुपट्टे से गला घोंटकर शालू की हत्या कर दी.
यह भी पढ़ें: पत्नी के मर्डर केस में आरोपी को आजीवन कारावास, बॉम्बे हाइकोर्ट ने 20 साल की न्यूनतम सजा हटाई
शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई और विवेक को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया. उससे पूछताछ की जा रही है.