गुरुग्राम: अफेयर के शक में प्रेमिका की हत्या, प्रेमी ने दुपट्टे से घोंटा गला

गुरुग्राम के मानेसर के आईएमटी इलाके में एक 21 वर्षीय महिला की उसके प्रेमी ने गला घोंटकर हत्या कर दी. एक एजेंसी के मुताबिक आरोपी की पहचान 27 वर्षीय विवेक के रूप में हुई है. उसने पुलिस को बताया कि उसने शालू की हत्या इसलिए की क्योंकि उसे शक था कि वह दूसरे पुरुषों से बात करती है.

पुलिस के अनुसार विवेक और शालू उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक ही गांव के रहने वाले थे और एक-दूसरे के रिश्तेदार थे. शालू आईएमटी इलाके में एक निजी कंपनी में काम करती थी और अपने भाई की बेटी के साथ कसान की ढाणी गांव में किराए के कमरे में रहती थी.

दुपट्टे से गला घोंटकर की गई थी शालू की हत्या

शालू के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार विवेक और उसके गांव का ही रहने वाला सचिन रविवार रात महिला के कमरे में आए. बाद में वे सो गए और सुबह उसकी बेटी मृत पाई गई. पुलिस ने बताया कि विवेक और सचिन ने दुपट्टे से गला घोंटकर शालू की हत्या कर दी.

शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई और विवेक को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया. उससे पूछताछ की जा रही है.



