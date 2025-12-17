गुरुग्राम: भाई-बहन ने बाहर खड़ी पड़ोसी की 2 कारों में लगाई आग, वजह कर देगी हैरान!

गुरुग्राम के सिधरावली गांव में एक घर के बाहर खड़ी दो कारों में भाई-बहन ने आग लगा दी. एक एजेंसी के मुताबिक यह घटना मंगलवार सुबह गाड़ी के मालिक रमन यादव के घर पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. उन्हें शक है कि एक आदमी और उसकी बहन, जिनकी उनके परिवार से पुरानी दुश्मनी है, इसके लिए जिम्मेदार हैं.

और पढ़ें

पुलिस ने बताया कि मामले को लेकर बिलासपुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर ली गई है. CCTV फुटेज में एक नकाबपोश आदमी सुबह करीब 2.07 बजे एक महिंद्रा थार में आग लगाता हुआ दिख रहा है. जिसके बाद आग पास में खड़ी एक मारुति सुजुकी वैगन R तक फैल गई. गाड़ियों में आग लगाने के बाद वह आदमी भागता हुआ देखा गया.

यह भी पढ़ें: कर्ज में डूबे व्यक्ति ने की खुदकुशी, ज्वलनशील पदार्थ डालकर लगाई आग

पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश

पुलिस ने बताया कि चूंकि गाड़ियां घर के पास खड़ी थीं, इसलिए आग से घर के एक हिस्से को भी नुकसान हुआ. यादव ने अपनी शिकायत में कहा कि वह और उनका परिवार सो रहे थे, तभी उन्हें बाहर शोर सुनाई दिया. बाहर निकलने पर उन्होंने देखा कि थार आग की लपटों में घिरी हुई थी. जिसके तुरंत बाद वैगन आर में भी आग लग गई. उन्होंने कहा कि आग बुझाने की कोशिशें नाकाम रहीं.

Advertisement

अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. लेकिन दोनों गाड़ियां पूरी तरह जल चुकी थीं. यादव ने आरोप लगाया कि गांव का एक आदमी शुभाष और उसकी बहन बबली, जिनसे उनके परिवार की पुरानी दुश्मनी थी, इस घटना के पीछे हो सकते हैं.

यादव ने यह भी दावा किया कि कुछ महीने पहले उसकी थार की खिड़कियां खराब हो गई थीं. जिसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी. एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपियों की पहचान के लिए CCTV फुटेज की जांच की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारियां की जाएंगी.

---- समाप्त ----