scorecardresearch
 

Feedback

फरीदाबाद: 'मुझे गोली लगी है...', छात्रा ने फोन कर दी थी परिजनों को जानकारी, दो दिन से पीछा कर रहा था आरोपी

फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में लाइब्रेरी से लौट रही नाबालिग छात्रा को एक युवक ने गोली मार दी. परिवार के अनुसार आरोपी दो दिन से उसका पीछा कर रहा था और पहले माफी भी मांग चुका था. गोली लगने के बाद छात्रा ने खुद फोन कर परिजनों को बताया. परिजनों ने पुलिस सहयोग न करने का आरोप लगाया है. पीड़िता की हालत फिलहाल स्थिर है.

Advertisement
X
नाबालिग छात्रा को मारी गोली (Photo: Representational)
नाबालिग छात्रा को मारी गोली (Photo: Representational)

फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में नाबालिग छात्रा को गोली मारने का मामला सामने आया है. यह घटना उस समय हुई जब छात्रा लाइब्रेरी से घर लौट रही थी. गोली लगने के बाद छात्रा ने खुद फोन कर परिजनों को बताया कि उसे गोली लगी है. सूचना मिलने पर परिवार तुरंत मौके पर पहुंचा और उसे अस्पताल ले गया. डॉक्टरों के अनुसार पीड़िता की हालत फिलहाल स्थिर है.

पीड़िता के भाई तनीष जैन ने बताया कि दो दिन पहले उसकी बहन ने बताया था कि एक युवक उसका पीछा कर रहा है. जांच करने पर पता चला कि आरोपी का नाम जतिन मंगला है और वह सिरमथला गांव का रहने वाला है. उसकी उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है.

लाइब्रेरी से घर लौट रही छात्रा को गोली मारी

सम्बंधित ख़बरें

Two accused related to the firing case at Elvish Yadav's house arrested
'हाथ जोड़कर कहता हूं...', एल्विश यादव के घर फायरिंग करने वाले आरोपी का Video 
विजय कुमार महतो जिनकी सऊदी अरब में हुई मौत. (File Photo: Satyajeet/ITG)
झारखंड के युवक की सऊदी अरब में मौत, गलती से लगी पुलिस की गोली 
The attacker Rohit Arya said, Instead of committing suicide, hostages were taken.
मुंबई बंधक कांड: 17 बच्चे बचाए गए, रोहित आर्य की पुलिस फायरिंग में मौत 
“My husband has died; I will not leave anyone behind,” said the accused’s wife.
मुंबई: 17 बच्चों को बनाया बंधक, पुलिस फायरिंग में रोहित आर्या की मौत 
चेनू गैंग पर हत्या का शक.(Photo: Ishrar ahmed/ARVIND OJHA/ITG)
गैंग बदलने की वजह से मारा गया मिस्बाह...दिल्ली के सीलमपुर हत्याकांड की कहानी 

परिवार ने बताया कि आरोपी और उसके परिवार ने माफी मांगते हुए दोबारा परेशान ना करने का आश्वासन दिया था, इसलिए पुलिस में शिकायत नहीं दी गई थी. घटना वाले दिन छात्रा जैसे ही लाइब्रेरी से लौटी, आरोपी जतिन मंगला ने उसे गोली मार दी. 

परिजनों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में पूरा सहयोग नहीं कर रही है. परिवार ने आरोपी की तस्वीर भी पुलिस को दी है और जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. पीड़िता के भाई का कहना है कि अब परिवार न्याय चाहता है और आरोपी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

Advertisement

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

इस घटना ने इलाके में डर और नाराजगी का माहौल पैदा कर दिया है. परिवार ने कहा कि अगर पहले शिकायत पर सख्त कदम उठाया जाता तो यह घटना टाली जा सकती थी. पुलिस ने अब मामले की जांच शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement