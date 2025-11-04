फरीदाबाद: 'मुझे गोली लगी है...', छात्रा ने फोन कर दी थी परिजनों को जानकारी, दो दिन से पीछा कर रहा था आरोपी

फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में नाबालिग छात्रा को गोली मारने का मामला सामने आया है. यह घटना उस समय हुई जब छात्रा लाइब्रेरी से घर लौट रही थी. गोली लगने के बाद छात्रा ने खुद फोन कर परिजनों को बताया कि उसे गोली लगी है. सूचना मिलने पर परिवार तुरंत मौके पर पहुंचा और उसे अस्पताल ले गया. डॉक्टरों के अनुसार पीड़िता की हालत फिलहाल स्थिर है.

पीड़िता के भाई तनीष जैन ने बताया कि दो दिन पहले उसकी बहन ने बताया था कि एक युवक उसका पीछा कर रहा है. जांच करने पर पता चला कि आरोपी का नाम जतिन मंगला है और वह सिरमथला गांव का रहने वाला है. उसकी उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है.

लाइब्रेरी से घर लौट रही छात्रा को गोली मारी

परिवार ने बताया कि आरोपी और उसके परिवार ने माफी मांगते हुए दोबारा परेशान ना करने का आश्वासन दिया था, इसलिए पुलिस में शिकायत नहीं दी गई थी. घटना वाले दिन छात्रा जैसे ही लाइब्रेरी से लौटी, आरोपी जतिन मंगला ने उसे गोली मार दी.

परिजनों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में पूरा सहयोग नहीं कर रही है. परिवार ने आरोपी की तस्वीर भी पुलिस को दी है और जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. पीड़िता के भाई का कहना है कि अब परिवार न्याय चाहता है और आरोपी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

इस घटना ने इलाके में डर और नाराजगी का माहौल पैदा कर दिया है. परिवार ने कहा कि अगर पहले शिकायत पर सख्त कदम उठाया जाता तो यह घटना टाली जा सकती थी. पुलिस ने अब मामले की जांच शुरू कर दी है.

