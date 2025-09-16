scorecardresearch
 

फरीदाबाद: वीजा-नौकरी के नाम पर 1.19 लाख की ठगी, फर्जी कंपनी के तीन कर्मी गिरफ्तार

फरीदाबाद पुलिस ने वीजा और नौकरी दिलाने के नाम पर युवक से 1.19 लाख ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. आरोपी फेसबुक विज्ञापन के जरिए शिकार फंसाते थे. दरअसल, पीड़ित को फर्जी वीजा, ऑफर लेटर और टिकट भेजा गया. पीड़ित जब एयरपोर्ट पहुंचा, तो ठगी का पता चला. साइबर पुलिस ने तीनों आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है.

नौकरी दिलाने के नाम पर फ्रॉड. (Photo: Representational)
फरीदाबाद पुलिस ने विदेश भेजने और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है.

पुलिस के अनुसार, ओल्ड फरीदाबाद निवासी पीड़ित ने साइबर थाना सेंट्रल में शिकायत दी थी कि उसने फेसबुक पर Ariya International HR Private Limited नामक कंपनी का विज्ञापन देखा था, जिसमें विदेश में नौकरी दिलाने का दावा किया गया था. संपर्क करने पर उसे बताया गया कि वीजा मिलने के बाद आधा और हवाई टिकट मिलने के बाद बाकी भुगतान करना होगा.

पीड़ित ने सभी दस्तावेज भेजे, जिसके बाद आरोपियों ने उसे अल्बानिया का वीजा, जॉब ऑफर लेटर और एयर टिकट भेज दिया. भरोसा कर पीड़ित ने ₹1 लाख 19 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए. लेकिन 15 अगस्त को जब वह हवाई अड्डे पहुंचा तो वीजा और टिकट दोनों नकली निकले. इसके बाद उसने पुलिस का रुख किया.

शिकायत के आधार पर साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान सोमवार को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर निवासी हरजीत कौर (नकली नाम), साजिद और अरिफ खान को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने दिल्ली के गोविंदपुरी में फर्जी ऑफिस बनाकर ठगी का धंधा शुरू किया था और समय-समय पर ऑफिस बदलते रहते थे.

ठगों ने पीड़ित से बार-बार बात कर भरोसा दिलाया और रकम हड़पी. महिला आरोपी के खाते में ₹40 हजार ट्रांसफर भी हुए थे. फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, आरोपियों से पूछताछ जारी है और अन्य पीड़ितों की पहचान की जा रही है. पुलिस ने चेतावनी दी है कि लोग सोशल मीडिया पर दिखने वाले नौकरी और वीजा के विज्ञापनों से सतर्क रहें.

---- समाप्त ----
