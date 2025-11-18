scorecardresearch
 

Feedback

गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस: CM सैनी गुरुद्वारा साहिब को निजी कोष से देंगे ₹21 लाख, कार्यक्रम में हिस्सा लेने कुरुक्षेत्र जाएंगे PM मोदी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में यात्रा की शुरुआत के दौरान उन्हें अद्वितीय साहस और मानवता की रक्षा का प्रतीक बताया. यमुनानगर से चौथी पवित्र तीर्थ यात्रा की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि यह यात्रा उनके महान बलिदान का संदेश जन-जन तक पहुंचाएगी.

Advertisement
X
शहीदी दिवस के मौके पर सीएम सैनी ने किया यात्रा का शुभारंभ (Photo: ITG)
शहीदी दिवस के मौके पर सीएम सैनी ने किया यात्रा का शुभारंभ (Photo: ITG)

हर‍ियाणा के मुख्यमंत्री नायब स‍िंह सैनी ने कहा क‍ि औरंगजेब के अत्याचारों के समय गुरु तेग बहादुर ने जिस साहस, त्याग और मानवता की रक्षा का संदेश दिया, वह पूरी दुनिया के लिए प्रेरणास्रोत है. उन्होंने कहा, "कश्मीरी पंडितों के संरक्षण के लिए गुरु जी का दिया गया महान बलिदान मानव इतिहास में अद्वितीय है."

मंगलवार को गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में नायब स‍िंह सैनी चौथी पवित्र तीर्थ यात्रा की यमुनानगर से शुरुआत कर रहे थे. यह यात्रा उस ऐतिहासिक जगह से शुरू हुई, जहां बाबा बंदा सिंह बहादुर ने धर्म की रक्षा के लिए कई महान कार्य किए थे.

सैनी ने कहा, "हरियाणा सरकार गुरुओं के इतिहास के संरक्षण और फैलाव के लिए काम कर रही है. इसी कड़ी में 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय शहीदी दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे." मुख्यमंत्री ने संगत से अपील की है कि वे अपने परिवार सहित इस ऐतिहासिक मौके पर जरूर मौजूद रहें.

सम्बंधित ख़बरें

'किसी से डरे नहीं, झुके नहीं...', वीर बाल दिवस पर बोले PM  
भगत सिंह को राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि
शहीदी दिवस: राहुल गांधी ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किया याद 
CM mann meets president murmu
गुरु तेग बहादुर का 350वां शहादत दिवस: पंजाब CM मान ने राष्ट्रपति मुर्मू को दिया निमंत्रण 
Guru Tegh Bahadur Shaheedi Diwas 2022
गुरु तेग बहादुर को क्यों कहा जाता है 'हिंद की चादर'? जान से ज्यादा धर्म था प्यारा 
नूंह में महिला डांसरों के डांस के दौरान बवाल. (Photo: Screengrab)
दूल्हे के चाचा को महिला डांसर ने पीटा, गलत तरीके से छूने पर जड़ा थप्पड़...VIDEO 

shaheedi diwas

कुरुक्षेत्र तक पहुंचेगी यात्रा?

कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के मंत्री, बीजेपी के सीनियर नेताओं और हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारी मौजूद थे. मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि यह तीर्थ यात्रा गुरु तेग बहादुर जी, भाई मतीदास जी, भाई सतिदास जी और भाई दयाला जी के उस अद्वितीय बलिदान को जन-जन तक पहुंचाने की कोशिश है, जिसने धार्मिक स्वतंत्रता और मानवता की रक्षा की नींव को सशक्त किया. उन्होंने बताया कि हरियाणा में कुल चार यात्राएं निकाली जा रही हैं. आज शुरू हुई यह यात्रा 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र पहुंचेगी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली: गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर बंद रहेंगी शराब की दुकानें, 27 को भी रहेगा ड्राई-डे

सीएम ने न‍िजी कोष से दिया 21 लाख

सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी गुरु परंपरा के सम्मान के लिए महत्वपूर्ण पहलें की हैं, जिनमें करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण सबसे बड़ा उदाहरण है. इससे लाखों श्रद्धालुओं को ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन का मौका मिला है. मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर का बलिदान भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा का प्रतीक है. इस इतिहास को घर-घर तक पहुंचाना हमारा काम है. उन्होंने अपने निजी कोष से 21 लाख रुपए गुरुद्वारा साहिब को देने का ऐलान भी किया.

 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement