शिक्षक से बना कार डीलर, ऑनलाइन कार खरीद-बिक्री के नाम पर 1.73 करोड़ रुपये ठगी, मुंबई से गिरफ्तार

गुजरात के ऑनलाइन कार बाजार में सनसनी फैलाने वाला बड़ा ठग आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में ही आ गया. आरोपी का नाम पीयूष पटेल है, जो मूल रूप से महेसाणा जिले का रहने वाला है. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने OLX और कार-24 जैसी कंपनियों का नाम लेकर ग्राहकों को लुभाया और कार खरीद-बिक्री के सौदों में भारी ठगी की.

25 सितंबर को जूनागढ़ के एक कार डीलर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि आरोपी ने खुद को कार-24 से जुड़ा बताया और डॉक्टर की स्विफ्ट कार का सौदा कराने का वादा किया. आरोपी ने डॉक्टर को ऊंची कीमत मिलने का भरोसा दिलाया और बदले में ब्रेजा देने का झांसा दिया. शिकायतकर्ता ने आरोपी को 2.25 लाख रुपये दिए, जिसके बाद आरोपी ने फोन बंद कर दिया.

OLX और कार-24 जैसी कंपनियों का नाम पर ठगी

जूनागढ़ एसपी ने बताया कि आरोपी पिछले तीन सालों से सक्रिय था और उसने गुजरात के 11 बड़े शहरों में ठगी की. अब तक वह 42 कारों के सौदों में लोगों को झांसा देकर 1.73 करोड़ रुपये हड़प चुका है.

पुलिस ने आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया

आरोपी पहले एक स्कूल में शिक्षक था और बाद में कार शोरूम में भी काम किया. कर्ज में डूबने के बाद उसने इस ठगी की शुरुआत की. पुलिस ने आरोपी को मुंबई के दहीसर इलाके से गिरफ्तार किया है. उसके खिलाफ कुल 31 गंभीर अपराध दर्ज हैं और आगे की जांच जारी है.

---- समाप्त ----