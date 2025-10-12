scorecardresearch
 

वडोदरा में सरेआम तलवार और खंजर से हमला, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मंगवाई माफी

वडोदरा के वारसिया इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर दो युवकों ने उमेश शेख पर तलवार और खंजर से हमला करने की कोशिश की. घटना का सीसीटीवी वायरल होने के बाद पुलिस ने फरदीन और सफुद्दीन दीवान को गिरफ्तार कर थाना परिसर में कान पकड़कर माफी मंगवाई. दोनों के पास से तलवार और खंजर जब्त किए गए.

पुरानी रंजिश को लेकर किया हमला.(Photo: Brijesh Doshi/ITG)
गुजरात के वडोदरा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. वारसिया इलाके में वृंदावन टाउनशिप के पास दो युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर सरेआम तलवार और खंजर से हमला करने की कोशिश की. घटना का पूरा सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे पुलिस हरकत में आई और आरोपी फरदीन दीवान और सफुद्दीन दीवान को पकड़कर हिरासत में लिया. पुलिस ने आरोपियों को परिसर में कान पकड़कर माफी भी मंगवाई, ताकि समाज में कानून और जुर्म पर नियंत्रण का संदेश दिया जा सके.

पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता उमेश शेख और दोनों आरोपी एक ही इलाके (हाथीखाना) में काम करते थे. किसी बात को लेकर इनके बीच पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते आरोपियों ने तलवार और खंजर लेकर उसके पीछे भागकर हमला करने की कोशिश की. वारसिया पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को हथियारबंद डकैती, मारपीट और धमकी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. उनके पास से तलवार और खंजर जब्त कर लिए गए हैं.

पुलिस ने कहा कि यह घटना न केवल असामाजिक तत्वों की हिम्मत को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि लोग अपने पुराने विवाद सुलझाने के बजाय हथियार का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचा रहे. आरोपी फरदीन और सफुद्दीन दीवान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उनसे पूरे मामले की पूछताछ की जा रही है.

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की और बताया कि इस प्रकार की घटनाओं में तुरंत कार्रवाई होने से समाज में कानून-व्यवस्था की स्थिति मजबूत होती है. पुलिस ने चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधि या हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

