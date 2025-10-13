सरकारी स्कूल में नॉनवेज पार्टी, वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल, प्रिंसिपल निलंबित

गुजरात के सूरत शहर में एक सरकारी स्कूल परिसर में नॉनवेज पार्टी आयोजित करने का मामला सामने आया है. घटना के बाद स्कूल के प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है. यह मामला गोदादरा इलाके के प्राइमरी स्कूल नंबर 342 का है, जहां रविवार को पूर्व छात्रों का री-यूनियन कार्यक्रम आयोजित किया गया था.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें स्कूल परिसर के अंदर लोगों को चिकन और मटन खाते हुए देखा गया. यह वीडियो सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया. सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (SMC) की प्राइमरी एजुकेशन कमेटी ने रविवार शाम को जांच के आदेश दिए.

सरकारी स्कूल परिसर में नॉनवेज पार्टी

जांच रिपोर्ट के आधार पर सोमवार को स्कूल के प्रिंसिपल प्रभाकर एलीगाटिन को निलंबित कर दिया गया. समिति के चेयरमैन राजेंद्र कपाड़िया ने कहा कि यह निंदनीय कृत्य है. स्कूल परिसर में नॉनवेज परोसा गया और इसके लिए किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई. उन्होंने कहा कि इससे संस्था की छवि धूमिल हुई है और प्रिंसिपल के खिलाफ विभागीय जांच भी होगी.

स्कूल के प्रिंसिपल को किया निलंबित

प्रिंसिपल प्रभाकर एलीगाटिन ने सफाई दी कि यह कार्यक्रम पूर्व छात्रों का मिलन समारोह था और नॉनवेज आइटम बाहर से लाए गए थे. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम फार्महाउस में होना था, लेकिन अंतिम समय में रद्द हो गया. इसके बाद स्कूल परिसर के पीछे यह आयोजन हुआ और वे उस समय मौजूद नहीं थे. इस घटना के बाद शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल परिसरों में किसी भी तरह के निजी आयोजन पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं.

