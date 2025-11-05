scorecardresearch
 

सूरत: लिव-इन पार्टनर ने प्रेमिका की गला दबाकर की हत्या, सूटकेस में भरकर फेंका शव, फरीदाबाद से पकड़ा गया आरोपी

सूरत के कोसंबा इलाके में सूटकेस में महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया था. जांच में पता चला कि महिला की उसके लिव-इन पार्टनर रवि शर्मा ने गला दबाकर हत्या की और शव सूटकेस में भरकर सड़क किनारे फेंक दिया. पुलिस ने आरोपी को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया. मृतका बिहार की रहने वाली थी और कुछ महीनों से आरोपी के साथ रह रही थी.

हत्या का आरोपी फरीदाबाद से गिरफ्तार (Photo: ITG)
हत्या का आरोपी फरीदाबाद से गिरफ्तार (Photo: ITG)

सूरत जिले के कोसंबा इलाके में कुछ दिन पहले सड़क किनारे पड़े एक सूटकेस से एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया था. यह घटना तरसाड़ी गांव के पास की बताई गई, जहां लोगों ने सड़क किनारे सर्विस रोड पर एक बैंगनी रंग का सूटकेस देखा. सूटकेस खोलने पर अंदर एक महिला का शव मिला. यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही कोसंबा पुलिस, फोरेंसिक टीम और जिला पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की.

सूटकेस से महिला का शव मिलने की खबर तेजी से पूरे इलाके में फैल गई. शुरुआती जांच में महिला की पहचान नहीं हो सकी थी और मामला हत्या का लग रहा था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सूरत सिविल अस्पताल भेज दिया. प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि महिला की मौत गला घोंटने से हुई थी. डॉक्टरों के अनुसार महिला की उम्र करीब 25 से 30 साल थी और उसके शरीर पर 5 से 6 चोट के निशान भी मिले, जो इस बात की तरफ इशारा करते थे कि हत्या से पहले संघर्ष हुआ था.

हत्या का आरोपी सीसीटीवी में कैद

इस सनसनीखेज हत्या मामले के बाद सूरत जिला पुलिस ने कई टीमों का गठन किया और तकनीकी सर्विलांस व अलग-अलग एंगल से जांच शुरू हुई. पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले जिनमें एक युवक पहले नया सूटकेस खरीदते हुए और बाद में उसी सूटकेस में कुछ ले जाते हुए दिखाई दिया. जब इन फुटेज को खंगाला गया तो पता चला कि यही शख्स हत्या में शामिल हो सकता है. पुलिस ने चेहरा मैच किया और आरोपी की पहचान रवि शर्मा के रूप में की.

आरोपी रवि शर्मा मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है. वह सूरत में किराए से रह रहा था और मृतक महिला भी पिछले ढाई महीने से उसके साथ ही लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. मृतका का नाम काजल देवी बताया गया है, जो बिहार के मुजफ्फरनगर जिले की रहने वाली थी. दोनों की मुलाकात करीब नौ महीने पहले दिल्ली में हुई थी जहां रवि एक होटल में काम करता था. सोशल मीडिया के जरिए दोनों की दोस्ती हुई और बाद में यह रिश्ता प्रेम में बदल गया.

शव को सूटकेस में ले जाता दिखा आरोपी

कुछ महीने पहले काजल सूरत आकर रवि के साथ रहने लगी. लेकिन दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते थे. पुलिस की जांच में सामने आया कि रवि के किसी दूसरी महिला से संबंध होने की बात पर काजल उसे लेकर शक करती थी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया. पुलिस का कहना है कि झगड़े के दौरान गुस्से में आकर रवि ने काजल का गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद उसने लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई. रवि ने पहले बाजार जाकर नया सूटकेस खरीदा. इसके बाद उसने काजल का शव सूटकेस में भरा और देर रात उसे कोसंबा इलाके के सर्विस रोड किनारे फेंक दिया.

हत्या करने के बाद रवि मौके से फरार हो गया और फरीदाबाद पहुंच गया. लेकिन पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और मानव संसाधन नेटवर्क की मदद से उसकी लोकेशन पता कर ली. सूरत पुलिस ने आरपीएफ और फरीदाबाद पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. अब उसे सूरत लाकर पुलिस रिमांड पर पूछताछ की जा रही है. पुलिस घटना के समय उपयोग की गई चीजों और आरोपी के फोन डेटा समेत कई पहलुओं की जांच कर रही है.

पुलिस ने आरोपी को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया

सूरत जिला एसपी राजेश गढ़िया ने बताया कि पुलिस की अलग-अलग टीमों ने लगातार जांच की और तकनीकी इनपुट की मदद से आरोपी को पकड़ा गया. उन्होंने बताया कि आरोपी और महिला लिव-इन रिलेशनशिप में थे और शादी को लेकर विवाद होता था. काजल की हत्या से पहले दोनों का झगड़ा हुआ जिसके बाद रवि ने गला दबाकर हत्या कर दी. उन्होंने कहा कि अब आरोपी से पूछताछ जारी है और घटना से जुड़े और सबूत जुटाए जा रहे हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घटना ने इलाके में डर का माहौल बना दिया है. सूटकेस में शव मिलने की घटना ने लोगों को झकझोर दिया है. यह मामला फिर साबित करता है कि लिव-इन रिलेशनशिप में भी गंभीर विवाद कभी-कभी खतरनाक रूप ले सकते हैं. फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है और जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट पेश की जाएगी.
 

