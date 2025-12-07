scorecardresearch
 
दोस्ती, न्यूड वीडियो... हनी ट्रैप में फंसा कर शख्स से मांगे 50 लाख, पैसे लेते महिला और वकील गिरफ्तार

सूरत में हनी ट्रैप का मामला सामने आया, जिसमें महिला हेतल बेन चौहान और वकील अभिषेक सेठिया ने शख्स हेमंतकुमार पंचाल से 50 लाख रुपए की वसूली की साजिश रची. क्राइम ब्रांच ने जाल बिछाकर 20 लाख रुपए रंगे हाथों जब्त किए और दोनों को गिरफ्तार कर लिया. वहीं, इस मामले में शामिल दो अन्य आरोपियों को फरार घोषित किया गया है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Sanjay Singh J Rathod/ITG)
गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत में हनी ट्रैप का बड़ा मामला सामने आया है. क्राइम ब्रांच की टीम ने जाल बिछाकर हनी ट्रैप में फंसाकर 20 लाख रुपए ऐंठने वाली महिला हेतल बेन चौहान और उसके साथी वकील अभिषेक कुमार सेठिया को गिरफ्तार किया है. वहीं, इस मामले में शामिल दो अन्य आरोपियों को फरार घोषित किया गया है.

भावेश रोजिया (डीसीपी सूरत क्राइम ब्रांच) के मुताबिक, शिकायतकर्ता हेमंतकुमार मनहरलाल पंचाल ने बताया कि हेतलबेन चौहान ने उससे दोस्ती कर WhatsApp पर उसके न्यूड वीडियो इकट्ठा किए और उसे झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दी. इसके बाद वह अपने साथियों के साथ 50 लाख रुपये की अवैध वसूली की योजना बनाने लगी. हेमंतकुमार की जानकारी के बिना अलग-अलग जगहों पर मीटिंग कर 42.50 लाख रुपये की वसूली तय की गई.

शनिवार की शाम को हेमंतकुमार ने 20 लाख रुपए एक बैग में रखे और सूरत के VR मॉल की तीसरी मंजिल पर फूड जोन में हेतलबेन और अभिषेक सेठिया को मिलने बुलाया. तभी गुप्त रूप से वहां मौजूद क्राइम ब्रांच की टीम ने दोनों आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया. आरोपियों के पास से 20 लाख रुपए नकद और 85 हजार रुपए मूल्य का कीमती सामान भी जब्त किया गया.

हनी ट्रैप की साजिश का खुलासा

सूरत क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया कि हेतल बेन चौहान विधवा होने के कारण अकेले जीवन यापन कर रही थी और हेमंतकुमार पंचाल से उसके अच्छे आर्थिक हालात के कारण लाभ उठाना चाहती थी. उसने शिकायतकर्ता से करीबी संबंध बना लिए और वीडियो कॉल के दौरान उसके न्यूड वीडियो चुपके से रिकॉर्ड किए.

महिला आरोपी ने साल 2022 में अशोक भाई नामक व्यक्ति से हेमंतकुमार से संपर्क करवाया. उसने अपने तलाक और आर्थिक तंगी का हवाला देकर हेमंतकुमार का भरोसा जीत लिया. इसके बाद हेमंतकुमार से विभिन्न स्थानों पर समय बिताते हुए उसे धमकाकर वसूली करने की योजना बनाई गई.

हेतल बेन चौहान ने अपने साथी अशोक, वकील अभिषेक सेठिया और सुरेश जैन उर्फ जयेश प्रजापति को इस साजिश में शामिल किया. सभी आरोपी मिलकर हेमंतकुमार से 50 लाख रुपए की मांग करने लगे और उसे सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने या झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दी.

क्राइम ब्रांच ने किया रंगे हाथों गिरफ्तारी

शिकायतकर्ता ने हेमंतकुमार पंचाल ने तुरंत सूरत क्राइम ब्रांच को सूचित किया. टीम ने जाल बिछाकर शनिवार की शाम करीब 6:30 बजे VR मॉल में हेतल बेन चौहान और अभिषेक सेठिया को 20 लाख रुपए लेते हुए पकड़ लिया. पकड़े गए आरोपियों के पास से नकद 20 लाख रुपए और 85 हजार रुपए मूल्य का कीमती सामान जब्त किया गया.

क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के खिलाफ उमरा पुलिस स्टेशन में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. पुलिस अन्य फरार आरोपियों अशोक और सुरेश जैन की तलाश में लगी हुई है. पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और जांच में सभी पहलुओं को उजागर किया जा रहा है.

कौशल और योजना से किया गया जाल बिछाना

हेतल बेन चौहान और उसके साथी वकील अभिषेक ने अपने आप को हेमंतकुमार का भरोसेमंद मित्र बनाकर उसकी आर्थिक स्थिति का फायदा उठाने की योजना बनाई थी. इस दौरान उन्होंने WhatsApp पर वीडियो कॉल और पर्सनल मुलाकातों में न्यूड वीडियो रिकॉर्ड किए, जिसे जबरन वसूली के लिए इस्तेमाल किया गया.

सूरत क्राइम ब्रांच ने इस जालसाजी और आपराधिक साजिश को गंभीरता से लिया. अधिकारियों ने कहा कि पकड़े गए आरोपियों और फरार आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है. इस गिरफ्तारी से हनी ट्रैप और वसूली करने वाले अपराधियों के खिलाफ संदेश भी गया है कि पुलिस ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों को बख्शेगी नहीं.

गिरफ्तार और आगे की जांच

पकड़े गए आरोपियों में हेतल बेन चौहान अकेली महिला है और अभिषेक सेठिया पेशे से वकील हैं. दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. फरार आरोपियों अशोक और सुरेश की खोज जारी है. पुलिस ने इस मामले में सभी सबूत जब्त कर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. क्राइम ब्रांच ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसे हनी ट्रैप और जबरन वसूली के मामलों को रोकने के लिए सतर्कता बढ़ाई जाएगी.

