गुजरात: AAP विधायक गोपाल इटालिया पर फेंका गया जूता, केजरीवाल ने BJP-कांग्रेस पर लगाया आरोप

गुजरात के जामनगर में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की जनसभा और बाइक रैली के दौरान विसावदर के विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने का मामला सामने आया. जूता फेंकने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जूता फेंकने वाले व्यक्ति को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी.
दरअसल, आम आदमी पार्टी की ओर से गुजरात जोड़ो अभियान के तहत आयोजित बाइक रैली महाप्रभुजी की बैठक से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों कालावड़ नाका, दरबारगढ़, चांदी बाजार, दीपक टॉकीज और बेडी गेट होते हुए टाउन हॉल तक पहुंची. रैली के बाद टाउन हॉल में गोपाल इटालिया जनसभा को संबोधित कर रहे थे. इसी दौरान एक शख्स ने उन पर जूता फेंक दिया, जिससे सभा में हड़कंप मच गया.
गोपाल इटालिया ने बताया कि जब वे संबोधन दे रहे थे, तभी अचानक पुलिस मंच के पास पहुंची. कुछ ही मिनटों बाद एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उनकी ओर जूता फेंका. इसके तुरंत बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को काबू में किया ताकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से टकराव न हो. उन्होंने कहा, “गुजरात में इतने सालों से भाजपा की सरकार है, जूता फेंकने से क्या होगा. मैं उस व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं करवा रहा.”
घटना के बाद आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर हमला करवाने का आरोप लगाया. पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भाजपा और कांग्रेस पर आरोप लगाया. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, "गुजरात में AAP की बढ़ती लोकप्रियता ने BJP और Congress दोनों को हिला दिया है. हम BJP की नाकामियों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन दर्द कांग्रेस को हो रहा है, क्यों? जामनगर में हमारे लोकप्रिय नेता और विधायक गोपाल इटालिया जी पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने हमला कर दिया. ये हमला साफ बताता है कि गुजरात में BJP-Congress अब AAP के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रही हैं."
AAP ने भाजपा-कांग्रेस पर आरोप लगाया
सूत्रों के अनुसार पकड़े गए शख्स ने बताया कि उसका नाम छत्रपाल सिंह जडेजा है. उसने दावा किया कि साल 2017 में तत्कालीन गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा के सामने गोपाल इटालिया ने जूता फेंककर भ्रष्टाचार हाय हाय, तानाशाह हाय हाय के नारे लगाए थे. उस घटना का आज बदला लेने के लिए उसने जामनगर में गोपाल इटालिया पर जूता फेंका.