गुजरात: नवसारी में टीचर की हैवानियत, 10वीं के छात्र को लकड़ी से पीटा, शरीर पर बने निशान

गुजरात के नवसारी जिले के जलालपुर तालुका के सिमलक गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां माध्यमिक हाईस्कूल में पढ़ने वाले दसवीं कक्षा के एक छात्र को शिक्षक ने लकड़ी से बेरहमी से पीट दिया. छात्र के दोनों हाथों पर गहरे चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं. घटना के बाद छात्र दर्द से रोता और सिसकियां भरता नजर आया.

इस घटना से आहत हुए छात्र के माता पिता ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो में छात्र की कमजोर आवाज और दर्द साफ सुनाई दे रहा है. परिजनों ने लोगों से पूछा कि अब वे इस घटना पर क्या कदम उठाएं. वीडियो वायरल होते ही स्थानीय लोगों में गुस्सा फैल गया है.

10वीं के छात्र को बेरहमी से पीटा

नवसारी जिले में एक हफ्ते में यह छात्रों की पिटाई का तीसरा मामला है. लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने अभिभावकों को चिंता में डाल दिया है. लोग कह रहे हैं कि स्कूल बच्चों को सुरक्षित माहौल देने में नाकाम होते दिख रहे हैं. कई लोग सोशल मीडिया पर शिक्षकों को बच्चों के साथ प्यार और संवाद से पेश आने की अपील कर रहे हैं.

सबसे हैरानी की बात यह है कि छात्र के माता पिता की ओर से अब तक थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. जिले में पहले आए दो मामलों में भी किसी ने पुलिस में शिकायत नहीं दी थी. सभी मामलों में सिर्फ वीडियो वायरल कर स्कूलों को बच्चों के साथ सावधानी और संवेदनशीलता से व्यवहार करने का संदेश दिया गया है.

बच्चे के हाथ पर चोट के निशान

स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि स्कूल प्रशासन इस घटना को गंभीरता से लेगा और ऐसे मामलों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा. लोग यह भी कहते हैं कि लगातार शिकायत न देने से ऐसे मामलों में सुधार की प्रक्रिया कमजोर हो सकती है.

रिपोर्ट- रौनक जैन