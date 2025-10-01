'ऑपरेशन सिंदूर में हमने रामायण के हनुमान जी की तरह काम किया', गुजरात में बोले रक्षामंत्री राजनाथ सिंह

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भुज में सैनिकों से मिलकर कहा कि आज का दिन बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले भी मैं भुज आया था, तब आप लोगों के साथ खाना नहीं हो पाया था, तब मैंने कहा था का कि बहुत जल्द आऊंगा और आपके साथ भोजन करूंगा. आज ये संभव हुआ है.

इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि कच्छ के बॉर्डर ने हमेशा हमारे सैनिकों की बहादुरी को देखा है, इस धरती की रेत मे वीरता है. यहां के लोग कठिन परिस्थितियों में भी खुशी से जीते हैं. 2001 के भूकंप के बाद भुज के लोग और हमारे सैनिकों ने इसे फ़िर से फ़ीनिक्स पक्षी की तरह खड़ा किया. यहां लंबी समुद्री सीमा है, भूमि और समुद्री सीमा हमें यहां पर सक्रिय रहना सिखाती है.

राजनाथ सिंह ने कहा कि बड़ा खाना (सैनिकों के साथ बैठकर भोजन) किसी भी भेदभाव को मिटाता है और भारत के प्राचीन मूल्य याद दिलाता है. उन्होंने सैनिकों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में पीछे नहीं रहेगी और सैनिकों के कुशल-क्षेम पर कोई समझौता नहीं होगा.

रक्षामंत्री ने कहा कि आज की दुनिया किस गति से बदल रही है, ये आप सब देख रहे हैं. मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी बदल रही है, जिसकी वज़ह से हमारे सामने खतरे बहु आयामी हो गए हैं. सायबर अटैक, ड्रोन अटैक, इन्फॉर्मेशन वॉर फ़ेयर के युग में हमें भी बदलना होगा. आज वही सेना अजेय रहती है, जो बदलाव के साथ कुछ सीखने को तैयार रहती है.

राजनाथ सिंह ने कहा कि आपके लिए जो भी आवश्यक होगा, उसे पूरा करने में हमारी सरकार कहीं पीछे नहीं रहेगी. आपके परिश्रम और त्याग से ही आत्मनिर्भरता का सपना साकार होगा. देश की सीमा, सुरक्षा पर कोई भी आंख उठाकर देखे, तो राष्ट्रीय स्वाभिमान दिखता है. ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाओं ने जवाब दिया. ऑपरेशन सिंदूर में हमने रामायण में हनुमान जी की तरह काम किया है. हमने सिर्फ उन लोगों को मारा, जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा था. हमारे लोगों को आतंकियों ने मारा था, हमने आतंकी ठिकानों पर कारवाई की. आने वाला वक़्त आपका और भारत का है, हमारी सेना भी आने वाले वक्त में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना होगी.

