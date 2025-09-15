Rajkot: नौकरी छोड़कर पैसों की तंगी में नौकर ने रचा साजिश... सेठ के घर से की 70 लाख की चोरी, राजस्थान से तीनों आरोपी गिरफ्तार

गुजरात के राजकोट से एक सनसनीखेज चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें घर के पुराने नौकर ने ही अपने मालिक को निशाना बना डाला. इस चोरी में करीब 70 लाख रुपये नगद और जेवरात गायब कर लिए गए. पुलिस जांच में मामला पूरी तरह खुल गया और तीनों आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है.

शिकायत राजकोट के व्यापारी जलाधीभाई ने दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि उनके घर से नगद और जेवरात मिलाकर कुल 70 लाख रुपये चोरी हो गए. पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले. इसमें स्पष्ट हुआ कि चोरी उनके ही पूर्व घरेलू नौकर गोपाल मीणा ने अपने दो साथियों जयदीश मीणा और मुकेश मीणा के साथ मिलकर की थी.

दरअसल, गोपाल चार साल तक जलाधीभाई के घर काम कर चुका था और चार महीने पहले नौकरी छोड़कर अपने राजस्थान स्थित गांव लौट गया था. वहां उसने फोटोग्राफी का काम शुरू किया, लेकिन असफल रहा. आर्थिक तंगी से जूझते हुए उसने अपने पुराने मालिक के घर चोरी करने की योजना बनाई. गोपाल को घर के हर सदस्य की दिनचर्या और नकदी-जेवरात के ठिकानों की जानकारी थी. इसी का फायदा उठाकर उसने वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस के अनुसार, गोपाल अपने दोनों साथियों के साथ अहमदाबाद होते हुए राजकोट आया और सुबह के समय जब शिकायतकर्ता के दादा पूजा में व्यस्त थे, तब कमरे से नगद और जेवरात निकाल लिए. तीनों ने पुलिस को चकमा देने के लिए अपने मोबाइल फोन अहमदाबाद में ही छोड़ दिए और गोपाल ने पहचान छिपाने के लिए मंकी कैप का भी इस्तेमाल किया.

इसके बावजूद पुलिस की तकनीकी सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई गई. शुरुआत में गोपाल ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन कड़ी पूछताछ में उसने चोरी की बात कबूल ली. पुलिस ने चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया है और तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है.

