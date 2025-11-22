scorecardresearch
 

मां-बेटे ने मिलकर पिता का सीना चीर डाला, रिश्तों का कातिलाना खेल से दहल उठा राजकोट

राजकोट के भक्तिनगर क्षेत्र में घरेलू झगड़ा खूनखराबे में बदल गया, जहां मां अस्मिताबेन और बेटे हर्ष ने मिलकर नरेशभाई व्यास की चाकू मारकर हत्या कर दी. रातभर विवाद चलने के बाद गुस्से में बेटे ने पिता पर वार किए. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है. मृतक की बहन की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है. परिवार में शराब पीने को लेकर अक्सर झगड़े होते थे.

मां-बेटा गिरफ्तार. (Photo: Representational)
राजकोट शहर के भक्तिनगर इलाके में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक वारदात सामने आई है. हुडको क्वार्टर में रहने वाले नरेशभाई व्यास की उनकी पत्नी अस्मिताबेन और बेटे हर्ष व्यास ने सीने में चाकू मारकर हत्या कर दी. देर रात मिली सूचना के बाद भक्तिनगर पुलिस, क्राइम ब्रांच और एलसीबी की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मृतक की बहन वर्षाबेन पंड्या की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

हत्या की रात क्या हुआ?

शिकायत के अनुसार, नरेशभाई की बहन वर्षाबेन ने बताया कि रात करीब 1 बजे उनके बेटे जय को पुलिस का फोन आया कि नरेशभाई की घर में ही हत्या कर दी गई है. परिजन तुरंत वहां पहुंचे, जहां नरेशभाई नीचे कमरे में खून से लथपथ हालत में पड़े मिले. उनके सीने और बाएं हाथ पर गंभीर चोट के निशान थे. 

IRCTC Tour Package: लखनऊ से गुजरात तक फ्लाइट ट्रिप 

यह भी पढ़ें: राजकोट: गाड़़ी टकराने को लेकर विवाद, मारपीट में दो सगे भाई समेत तीन की मौत, चार गिरफ्तार

मौके पर मौजूद नरेशभाई के छोटे बेटे पार्थ ने बताया कि रात करीब 8.30 बजे से ही उनके माता-पिता के बीच झगड़ा चल रहा था. इसी झगड़े के दौरान माहौल इतना बिगड़ गया कि बड़ा बेटा हर्ष गुस्से में आ गया और उसने अपने पिता पर चाकू से हमला कर दिया. वारदात इतनी अचानक हुई कि घर के अन्य सदस्य संभल ही नहीं सके.

नशे की आदत से बढ़ते थे विवाद

पुलिस जांच में पता चला है कि नरेशभाई मोजे थोक में बेचने का काम करते थे और शराब पीने की आदत के कारण घर में अक्सर झगड़े होते थे. कई बार घरेलू विवाद इतना बढ़ जाता था कि बात मारपीट तक पहुंच जाती थी. बीती रात भी इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी. झगड़ा बढ़ने पर बेटे हर्ष ने खुद पर काबू खो दिया और पिता पर जानलेवा हमला कर दिया. पुलिस ने मां-बेटे दोनों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे जांच की जा रही है.

