गुजरात: बिरसा मुंडा की जयंती पर PM मोदी करेंगे याहामोगी माता के दर्शन, जानिए मंदिर का पौराणिक इतिहास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के राष्ट्रीय उत्सव में शामिल होने गुजरात के नर्मदा जिले के डेडियापाडा पहुंचेंगे, जहां वह सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित प्रसिद्ध याहामोगी देवमोगरा धाम में माताजी के दर्शन करेंगे. ये धाम आदिजाति समाज की आस्था, परंपरा और संस्कृति का जीवंत प्रतीक है.

प्रधानमंत्री की प्रेरणा से इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती देशभर में भव्य रूप से मनाई जा रही है. आदिजाति समाज के पराक्रम, बलिदान और सांस्कृतिक विरासत को जन-जन तक पहुंचाने के लिए 15 नवंबर को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में मनाया जाता है. इस बार का राष्ट्रीय उत्सव डेडियापाडा में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगा.

प्रकृति की गोद में स्वयंभू शक्ति

सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा देवमोगरा धाम बाहर से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर जैसा दिखता है. नर्मदा जिले की सागबारा तहसील में स्थित यह मंदिर आदिजातियों की कुलदेवी याहा पांडोरी माता (याहामोगी) का स्थान है. ये मनमोहक धाम आदिजाति समाज के लोगों की आस्था का केंद्र है, जिसकी महिमा अनूठी है.

सतपुड़ा की पर्वतमालाओं में प्रकृति की गोद में बसे इस धाम में स्वयंभू याहा पांडोरी देवमोगरा माता आदि-अनादि काल से स्वयं कणी-कंसरी के रूप में विराजमान हैं. यहां गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के आदिजाति समुदाय के लोग याहामोगी पांडोरी की कुलदेवी के रूप में अपार श्रद्धा-आस्था तथा भक्ति के साथ पूजा-अर्चना करते हैं. इस पवित्र हेला दाब की आदि-अनादि काल से बहुत अनूठी महिमा रही है.

अन्न की देवी

मान्यता है कि हजारों वर्ष पूर्व जब इस प्रदेश में भीषण अकाल पड़ा था, तब माताजी ने देवमोगरा धाम पर स्वयं वास किया था. भीषण अकाल के कारण अन्न-जल की किल्लत पैदा हुई और पशु-पक्षी तथा मानव; सभी दुखी हो गए. ऐसे संकट की घड़ी में इस क्षेत्र के प्रजापालक गोर्या कोठार ने आवश्यक अन्न का वितरण करना शुरू किया, परंतु आगे चलकर गोर्या कोठार के अन्न भंडार भी खाली होने लगे. तब उनकी पालक पुत्री याहा पांडोरी ने कणी-कंसरी का रूप धारण कर अन्न वितरण का कार्य संभाला. तब से आज तक अनाज के भंडार कभी खाली नहीं हुए हैं. अर्थात् आदि-अनादि काल से लेकर आज तक माताजी के अन्न भंडार समग्र मानव जाति के लिए सदैव भरे रहे हैं.

सागबारा तहसील के देवमोगरा गांव में स्थित इस मंदिर में अनेक पीढ़ियों से लाखों भक्त माताजी के चरणों में श्रद्धा एवं भक्ति के साथ अपनी समस्याओं तथा दुखों का निवारण प्राप्त करने के लिए आते हैं. मंदिर के पुजारी द्वारा माताजी का आह्वान किया जाता है और आशीर्वाद देकर हर व्यक्ति के कल्याण की मंगलकामना की जाती है. माताजी के चरणों में जो भी दुखी व्यक्ति रोता हुआ आता है, वह हंसता हुआ वापस लौटता है.

महाशिवरात्रि का अनूठा मेला

देवमोगरा में जहां राजा पांठा-विनादेव का स्थानक है, वहां हर साल महाशिवरात्रि पर एक भव्य गढ़ यात्रा आयोजित की जाती है. इस यात्रा में परंपरागत वाद्ययंत्रों तथा नृत्य के साथ माताजी को गढ़ में जंगलों-पर्वतों के बीच स्थित प्राकृतिक झरने में स्नान कराया जाता है. इतना ही नहीं; माताजी की पूजा करके आगामी वर्ष के लिए खेती बाड़ी और बरसाती मौसम का (होलको ठोक कर) अनुमान लगाया जाता है.

नई फसल की पूजा

हजारों श्रद्धालु इस अनुमान के अनुसार खेती बाड़ी का पूर्व आयोजन करते हैं. मेले के दौरान माता के प्रांगण में स्थित काकड़ के पेड़ पर एक ही रात में फूल आ जाते हैं. सुबह भक्त उसके दर्शन करते हैं और मानते हैं कि जिस दिशा में सबसे ज्यादा फूल हों, उस दिशा में वर्ष के दौरान खेती बाड़ी का काम अच्छा होगा.

प्रतिवर्ष माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तथा महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व से लगातार पांच दिनों तक लगने वाला ये मेला आदिवासी लोक संस्कृति का अनूठा दर्शन कराता है. इस मेले में लाखों भक्त माताजी के दर्शन के लिए जुटते हैं, जो वास्तव में आह्लादक दृश्य होता है. इस मंदिर में बाईं ओर श्यामवर्णी महाकाली माता की मूर्ति के भी लोग दर्शन करते हैं. इस प्रकार एक ही मंदिर में दो माताजी विराजमान हैं.

आदिजाति समाज की आस्था

आदिजाति समुदाय हजारों वर्षों से अपनी अनूठी परंपरा का पालन करता है, जिसमें वे संपूर्ण श्रद्धा के साथ नई फसल को बांस की टोकरी में रखते हैं और सब्जी-भाजी, पूजा सामग्री की हिजारी (हिंगारी) बांधकर उसे सिर पर रखकर एवं रंगबिरंगी वस्त्र पहनकर तथा महिलाएं सोने-चांदी के आभूषणों से सज्ज होकर गाजे-बाजे के साथ होब यात्रा पर निकलते हैं. आदिवासी लोग सवा महीने का व्रत-उपवास कर याहा पांडोरी देवमोगरा के चरणों में धान-अन्न श्रद्धापूर्वक समर्पित करते हैं और इसके बाद नए धान का सेवन किया जाता है.

इस प्रकार देवमोगरा धाम केवल एक स्थानक ही नहीं है, बल्कि आदिजाति समाज की आस्था, परंपरा एवं संस्कृतिक का जीवंत प्रतीक है और स्थानीय प्रदेश के घेरिया (महिला पोशाक में पुरुषों की टोली) होली-धुलंडी के त्योहार के दौरान सवा महीने घर से बाहर निकल कर घर-घर घूमते हैं और घेरिया बनते हैं और नौ रस के श्रृंगार के साथ मुक्त मन से नाच-गान करते हैं. धुलंडी से पूर्व के दिन होली चौक में होलिका प्रज्ज्वलित की जाती है और महिलाएं भी परंपरागत वेशभूषा में सज्ज होकर कर वाद्ययंत्रों के साथ नाच-गान करते हुए होली के लोले (लोक गीत) गाकर आनंद-उत्सव मनाती हैं.

