पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे अजय और रश्मिनी गिरफ्तार, ATS ने किया नेटवर्क का भंडाफोड़

गुजरात एटीएस ने एक पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में अजय कुमार सिंह और रश्मिनी पाल का नाम शामिल है. इन दोनों को देश विरोधी कार्रवाई के लिए गिरफ्तार किया गया है. दोनों सीधे पाकिस्तान के साथ संपर्क में थे.

अजय कुमार सिंह जब आर्मी में सूबेदार था, तो साल 2022 से पाकिस्तानी ऑपरेटिव के साथ संपर्क में था. रश्मिनी पाल उत्तर प्रदेश की है और अभी दमन में रहती है.

अजय कुमार सिंह पाकिस्तानी लोगों के साथ ऑनलाइन जानकारी शेयर करता था. उसके फोन में ट्रोजन सॉफ्टवेयर इंस्टाल किया गया था. रश्मिनी पाल मौजूदा वक्त में दमन में रहती है और वह भी पाकिस्तानी ऑपरेटिव के साथ संपर्क में थी.

वित्तीय लेन-देन भी हुआ...

रश्मिनी पाल आर्मी अधिकारियों की मूवमेंट की जानकारी साझा करती थी. रश्मिनी का काम पाकिस्तानी ऑपरेटिव के बताए हुए अधिकारियों के साथ मुलाकात करके उनसे संपर्क बढ़ाना था, जिससे उनसे खुफिया और अहम जानकारी मिल सके. ये दोनों जासूस देश विरोधी काम के लिए जानकारी साझा करते थे. इन दोनों जासूसों का एक-दूसरे से कोई संपर्क नहीं है, लेकिन वे एक ही पाकिस्तानी ऑपरेटिव के साथ संपर्क में थे, जिनके साथ उनके वित्तीय लेनदेन भी हो रहे थे.

