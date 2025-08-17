scorecardresearch
 

सूरत: नाबालिग बेटे ने की पिता की हत्या, दो दिनों में तीन मर्डर से डरे इलाके के लोग

सूरत में दो दिनों में तीन हत्याओं की वारदात से इलाके में दहशत फैल गई है. जीआईडीसी इलाके में नाबालिग बेटे ने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी. महिधरपुरा क्षेत्र में सोते युवक की गला रेतकर हत्या और डिंडोली में एक अज्ञात युवक का शव कुएं में मिला. तीनों घटनाओं ने सूरत की कानून-व्यवस्था और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

बेटे ने किया पिता का कत्ल (Photo: Screengrab)
बेटे ने किया पिता का कत्ल (Photo: Screengrab)

गुजरात की डायमंड और टेक्सटाइल सिटी सूरत इन दिनों हत्या की वारदातों से हिल गई है. दो दिनों में तीन हत्याओं की घटनाएं सामने आने के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई है. इन घटनाओं में सबसे चौंकाने वाली वारदात सचिन जीआईडीसी क्षेत्र से सामने आई है, जहां एक नाबालिग बेटे ने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी.

बेटे ने किया पिता का कत्ल

जानकारी के अनुसार, सचिन जीआईडीसी थाना क्षेत्र के पाली गांव में रहने वाले चेतक राठौड़ का अपने बेटे से विवाद चल रहा था. बेटे को शक था कि उसके पिता का पड़ोस की एक महिला से प्रेम संबंध है. 

इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे. शुक्रवार रात भी विवाद बढ़ा और गुस्से में आकर नाबालिग बेटे ने रसोई से चाकू उठाकर पिता पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. इस हमले में चेतक राठौड़ की मौके पर ही मौत हो गई. 

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने नाबालिग आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है.

महिधरपुरा में भी हत्या

दूसरी तरफ सूरत के महिधरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के सहारा दरवाजा इलाके में भी एक युवक की हत्या कर दी गई. 18 साल के राजा केतनभाई राठौड़ अपने दोस्तों के साथ ओवरब्रिज के नीचे सो रहा था, तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी गर्दन पर धारदार हथियार से दो वार कर दिए और गला रेत दिया. 

घायल युवक को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. राजा सरदार मार्केट में मजदूरी कर अपने परिवार की मदद करता था. इस निर्मम हत्या से उसका परिवार सदमे में है.

दो दिनों के भीतर तीसरी वारदात डिंडोली क्षेत्र के डेलाड़वा गांव से सामने आई. यहां एक 40 साल के अज्ञात युवक का शव खेत में बने पानी के कुएं से बरामद हुआ. युवक की गर्दन, छाती और सिर पर गहरे जख्म पाए गए.

तीनों घटनाओं ने सूरत शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने सभी मामलों में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एसीपी नीरव सिंह गोहिल का कहना है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

 

