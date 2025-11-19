साबरमती जेल में आतंकी को कैदियों ने पीटा, डीसीपी बोले- हमले का मोटिव साफ नहीं, जांच हो रही है

अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां हाई सिक्योरिटी सेल में बंद ISIS आतंकी डॉ. अहमद मोह्युद्दीन सैयद पर तीन कैदियों ने हमला कर दिया. इस हमले में उसकी आंख और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं. घायल आतंकी को तुरंत अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. पुलिस ने हमले में शामिल तीनों कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है.

इस पूरी घटना को लेकर डीसीपी जोन- 2 भरत राठौड़ ने आजतक से खास बातचीत में कहा कि हाई सिक्योरिटी सेल में तीनों आतंकी जब एक साथ थे, तब अन्य तीन कैदियों ने उन पर हमला कर दिया. यह हमला जेल के कैदी अनिल खुमान, शिवम वर्मा और अंकित ने किया था.

जेल में बंद कैदी अनिल और शिवम पर हत्या का आरोप है, जबकि अंकित साबरमती थाने में पॉक्सो एक्ट के एक मामले में बंद है. अभी हम इस मामले की जांच कर रहे हैं कि क्या हुआ था और किस वज़ह से यह मारपीट हुई. अभी डॉ अहमद सैयद पर हमले का मोटिव साफ नहीं हो पाया है.

16 नवंबर को Judicial Custody में भेजे गए थे तीनों आतंकी

गुजरात एटीएस ने 8 नवंबर को बड़ी कार्रवाई करते हुए रीसीन जहर से लोगों की हत्या की साजिश रचने वाले तीन ISIS मॉड्यूल सदस्यों को गिरफ्तार किया था. इन आतंकियों में मुख्य आरोपी डॉ. अहमद मोह्युद्दीन सैयद भी शामिल था.

एटीएस ने आरोप लगाया था कि अहमद सैयद और उसके साथी बड़े पैमाने पर लोगों को जहरीले रीसिन से मारने की योजना बना रहे थे. यह एक घातक विष है. पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद तीनों आरोपियों को 16 नवंबर की शाम साबरमती जेल भेजा गया. वहीं, भेजे जाने के कुछ घंटों बाद ही यह हमला हो गया.

