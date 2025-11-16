scorecardresearch
 

पत्नी के रिश्ते से तंग पति ने दो गोलियों में खत्म कर दी कहानी, चाची-भतीजे के प्रेम प्रसंग का दुखद अंत

राजकोट के नागेश्वर इलाके में पति ने घरेलू विवाद के बीच पत्नी को गोली मारकर खुद को भी गोली मार ली. पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. परिवार का आरोप है कि पत्नी के भतीजे से प्रेम संबंध के चलते लंबे समय से झगड़ा चल रहा था. मृतक लालजीभाई अपनी पत्नी को वापस अपनाना चाहता था, लेकिन विवाद बढ़ता गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

समझौते की कोशिशें नाकाम.(Photo: AI-generated)
समझौते की कोशिशें नाकाम.(Photo: AI-generated)

गुजरात के राजकोट से एक चौंकाने वाली और दुखद घटना सामने आई है, जहां नागेश्वर इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी पर गोली चलाने के बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली. पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है, जबकि परिवार पर अचानक आए इस हादसे से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

घटना नागेश्वर क्षेत्र की एक इमारत के आंगन में हुई. शुरुआती जांच में सामने आया है कि पति-पत्नी के बीच पिछले डेढ़ महीने से झगड़ा चल रहा था. ससुराल पक्ष ने आरोप लगाया है कि पत्नी के अपने पारिवारिक भतीजे के साथ प्रेम संबंध थे, जिसके चलते परिवार में तनाव काफी बढ़ गया था. आरोप है कि योगा से लौटने पर पति ने गुस्से में आकर पहले पत्नी को गोली मारी और फिर खुद को गोली मारकर जान दे दी.

18 साल के बेटे के सामने बिखरा परिवार

मृतक लालजीभाई की बड़ी बहन ने बताया कि लालजी और त्रिशा की शादी करीब दो दशक पहले हुई थी और उनका 18 साल का एक बेटा भी है. डेढ़ महीने पहले लालजी ने कथित तौर पर अपनी पत्नी त्रिशा और भतीजे विशाल को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था. इसके बाद त्रिशा घर छोड़कर अपनी दोस्त पूजा के साथ रहने लगी थी, जिससे परिवार में तनाव और बढ़ गया.

समझौते की कोशिशें नाकाम

परिवार का कहना है कि लालजी अपनी पत्नी को फिर से अपनाने और नई शुरुआत करने के लिए तैयार था. उन्होंने त्रिशा को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन आरोप है कि पूजा, सोनू और भतीजा विशाल त्रिशा को लालजी के खिलाफ भड़का रहे थे. स्थिति यहां तक पहुंच गई कि त्रिशा और विशाल ने एक महीने पहले लालजी के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने लालजी को हिरासत में लिया था.

घरेलू विवाद बना खूनी वारदात की वजह

परिवार का यह भी आरोप है कि लालजी ने अपने घर, पैसे और गहने पत्नी को देने की पेशकश की थी, फिर भी त्रिशा मानने को तैयार नहीं हुई. पुलिस का कहना है कि घटना घरेलू विवाद से जुड़ी है. इस दुखद गोलीकांड के बाद पत्नी त्रिशा अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज जारी है. पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है.

