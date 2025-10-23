scorecardresearch
 

अवैध संबंधों के शक में पति ने घोंटा पत्नी का गला, फिर दोस्त के साथ मिलकर मिटाए सबूत

जूनागढ़ के भेंसान तालुका के सरदारपुर गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी. पति को पत्नी के दूसरे महिला से संबंध पर शक था. हत्या के बाद उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर सबूत नष्ट किए. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है.

पति ने किया पत्नी का मर्डर (Photo: Representational)
जूनागढ़ जिले के भेंसान तालुका के सरदारपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. एक पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी. विवाद का कारण पति का दूसरी महिला से संबंध बताया जा रहा है.

पुलिस के अनुसार आरोपी नानिया सस्ते मध्य प्रदेश का रहने वाला है और वह अपनी पत्नी नियति के साथ सरदारपुर गांव में खेत मजदूरी करता था. नानिया का किसी दूसरी महिला से संबंध था, जिस पर अक्सर पति-पत्नी के बीच झगड़े होते थे.

पति ने किया पत्नी का मर्डर

18 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे दोनों के बीच खेत में फिर से झगड़ा हुआ. गुस्से में नानिया ने पत्नी नियति का गला घोंट दिया. वारदात के बाद उसने खुद को पुलिस से बचाने के लिए अपने दोस्त जेनू सोलंकी की मदद ली. दोनों ने मिलकर सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की ताकि किसी को शक न हो.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

जांच में सामने आया कि जेनू सोलंकी के खिलाफ मध्य प्रदेश में पहले से कई केस दर्ज हैं. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हत्या का मुख्य कारण पारिवारिक विवाद और अवैध संबंधों को लेकर झगड़ा था. दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

