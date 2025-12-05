गुजरात में SIR प्रोसेस के बीच 53 लाख नाम कटने जा रहे, जानिए कौन हैं ये

गुजरात में वोटर लिस्ट के लिए चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से पता चला है कि राज्य भर में मौजूदा वोटर लिस्ट में 17 लाख से ज़्यादा मृत वोटर अभी भी शामिल हैं. यह बात चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) के ऑफिस की गुरुवार को जारी एक रिलीज़ में कही गई.

रिलीज़ में कहा गया है कि गुजरात में SIR की यह एक्सरसाइज़ 4 नवंबर को बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) द्वारा अपने तय इलाकों में गिनती के फॉर्म बांटने के साथ शुरू हुई थी और यह कैंपेन 11 दिसंबर तक चलेगा.

इसमें कहा गया है, "पिछले एक महीने में, 2025 की वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड 5 करोड़ से ज़्यादा वोटरों को गिनती के फॉर्म बांटे गए हैं. ज़्यादातर 33 ज़िलों में 100 परसेंट फॉर्म बांटने का काम पूरा हो चुका है. अभी वापस आए फॉर्म का डिजिटाइज़ेशन का काम चल रहा है. अब तक 182 में से 12 विधानसभा सीटों पर डिजिटाइज़ेशन का काम पूरा हो चुका है."

कहां-कहां हो गया डिजिटाइज़ेशन?

जिन विधानसभा क्षेत्रों में डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है, उसमें बनासकांठा ज़िले के धनेरा और थराद, दाहोद ज़िले के लिमखेड़ा, दाहोद (ST), अरावली ज़िले के बयाद, राजकोट ज़िले के धोराजी, जसदान और गोंडल, जूनागढ़ ज़िले के केशोद, खेड़ा ज़िले के मेहमदाबाद, आनंद ज़िले के खंभात और नवसारी ज़िले के जलालपोर शामिल हैं.

रिलीज़ में कहा गया है कि डांग ज़िला इस काम में सबसे आगे है, जहां काउंटिंग फ़ॉर्म का 94.35 परसेंट डिजिटाइज़ेशन हो चुका है.

रिलीज़ में कहा गया है, "इस काम के दौरान, यह पता चला कि पूरे सूबे में 17 लाख मृत वोटर्स अभी भी लिस्ट में शामिल थे. जबकि 6.14 लाख से ज़्यादा वोटर अपने पते से गायब पाए गए. यह देखा गया है कि 30 लाख से ज़्यादा वोटर हमेशा के लिए चले गए हैं."

रिलीज़ में कहा गया है कि BLO को 3.25 लाख से ज़्यादा वोटर 'रिपीटेड' कैटेगरी में मिले, जिसका मतलब है कि उनके नाम एक से ज़्यादा जगहों पर हैं.

