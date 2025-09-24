अहमदाबाद में मुठभेड़ के दौरान साइको किलर की मौत, तीन पुलिसकर्मी घायल

अहमदाबाद. गांधीनगर जिले में अम्बापुर नर्मदा केनाल पर हुई हत्या की गुत्थी सुलझाने के दौरान पुलिस और आरोपी के बीच हुई मुठभेड़ में आरोपी की मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, साइको किलर विपुल उर्फ निल विष्णुभाई भवानभाई परमार ने 20 सितंबर को वैभव मनवानी की हत्या लूट के इरादे से की थी. उस समय वैभव अपनी महिला मित्र के साथ नहर के पास बैठा था. घटना में महिला मित्र गंभीर रूप से घायल हुई थी.

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को आरोपी को राजकोट से गिरफ्तार किया था. इसके बाद उसे गांधीनगर की अडालज पुलिस के हवाले किया गया. पुलिस आरोपी को बुधवार को वारदात स्थल पर रिकंस्ट्रक्शन के लिए लेकर गई थी.

साइको किलर विपुल उर्फ निल परमार की पुलिस मुठभेड़ में मौत

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इसी दौरान आरोपी ने अचानक पुलिस की पिस्टल छीनने की कोशिश की. स्थिति को काबू करने की कोशिश की गई लेकिन उसने भागने की कोशिश की. इसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई जिसमें आरोपी को गोली लगी और उसकी मौत हो गई.

घायल तीन पुलिसकर्मियों को अस्पताल मे भर्ती कराया गया

मुठभेड़ के दौरान तीन पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने बताया कि घटना की पूरी जांच की जा रही है और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है. डीसीपी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच अजीत राजीयन ने बताया कि आरोपी एक शातिर अपराधी था और पहले भी लूट के मामलों में जेल जा चुका था. पुलिस अब वारदात की पूरी कड़ी को जोड़ने में लगी हुई है.



---- समाप्त ----