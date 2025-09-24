scorecardresearch
 

Feedback

अहमदाबाद में मुठभेड़ के दौरान साइको किलर की मौत, तीन पुलिसकर्मी घायल

गुजरात के गांधीनगर में अम्बापुर नर्मदा केनाल हत्याकांड के आरोपी साइको किलर विपुल उर्फ निल परमार की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई. पुलिस उसे वारदात स्थल पर रिकंस्ट्रक्शन के लिए लेकर गई थी, तभी उसने पुलिस की पिस्टल छीनने की कोशिश की. मुठभेड़ में तीन पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं.

Advertisement
X
विपुल उर्फ निल परमार की पुलिस मुठभेड़ में मौत (File Photo: Atul Tiwari/ITG)
विपुल उर्फ निल परमार की पुलिस मुठभेड़ में मौत (File Photo: Atul Tiwari/ITG)

अहमदाबाद. गांधीनगर जिले में अम्बापुर नर्मदा केनाल पर हुई हत्या की गुत्थी सुलझाने के दौरान पुलिस और आरोपी के बीच हुई मुठभेड़ में आरोपी की मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, साइको किलर विपुल उर्फ निल विष्णुभाई भवानभाई परमार ने 20 सितंबर को वैभव मनवानी की हत्या लूट के इरादे से की थी. उस समय वैभव अपनी महिला मित्र के साथ नहर के पास बैठा था. घटना में महिला मित्र गंभीर रूप से घायल हुई थी.

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को आरोपी को राजकोट से गिरफ्तार किया था. इसके बाद उसे गांधीनगर की अडालज पुलिस के हवाले किया गया. पुलिस आरोपी को बुधवार को वारदात स्थल पर रिकंस्ट्रक्शन के लिए लेकर गई थी. 

साइको किलर विपुल उर्फ निल परमार की पुलिस मुठभेड़ में मौत 

सम्बंधित ख़बरें

अंधविश्वास में दो दोस्तों और चौकीदार की हत्या
अंधविश्वास में दो दोस्तों और चौकीदार की हत्या, फिर काट दिया प्राइवेट पार्ट... IITian साइको किलर अरेस्ट 
ट्रिपल मर्डर का आरोपी दीपक नायर गिरफ्तार
मंदिर के चौकीदार के बाद साइको किलर ने 2 दोस्तों का किया मर्डर, फिर काटे प्राइवेट पार्ट  
गोरखपुर पुलिस की गिरफ्त में आरोपी अजय निषाद
महिलाओं को तड़पाता, खून देख मजा आता, फिर प्रेमिका को... गोरखपुर 'साइको किलर' का खुलासा 
पुलिस की गिरफ्त में साइको किलर कुलदीप.
2014 में शादी, सौतेली मां का टॉर्चर, फिर... बरेली के साइको किलर की कहानी 
पुलिस के हत्थे चढ़ा बरेली वाला साइको किलर! 

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इसी दौरान आरोपी ने अचानक पुलिस की पिस्टल छीनने की कोशिश की. स्थिति को काबू करने की कोशिश की गई लेकिन उसने भागने की कोशिश की. इसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई जिसमें आरोपी को गोली लगी और उसकी मौत हो गई.

घायल तीन पुलिसकर्मियों को अस्पताल मे भर्ती कराया गया

मुठभेड़ के दौरान तीन पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने बताया कि घटना की पूरी जांच की जा रही है और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है. डीसीपी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच अजीत राजीयन ने बताया कि आरोपी एक शातिर अपराधी था और पहले भी लूट के मामलों में जेल जा चुका था. पुलिस अब वारदात की पूरी कड़ी को जोड़ने में लगी हुई है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement