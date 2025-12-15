पहले दोस्ती फिर ठगी, रुपये के बदले डॉलर दिलाने की कहकर युवक से लाखों का फ्रॉड

अहमदाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां एक व्यक्ति ने पहले दोस्ती की और फिर विदेश जाने के लिए रुपयों के बदले डॉलर दिलाने का कहकर एक युवक को लाखों का चूना लगाया.

जानकारी के अनुसार अहमदाबाद के थलतेज में रहने वाले विपुल भाई के 26 वर्षीय बेटे विश्व पिछले दो वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे हैं. विश्व छुट्टियों में भारत आए थे और मुंबई में उनकी मुलाकात फेनिल पटेल नाम के एक युवक से हुई. बाद में दोनों के बीच बातचीत भी हुई.

फेनिल ने विश्व से कहा कि अगर वह फीस डॉलर में देना चाहते हैं तो मुझे बता दें. इस पर विश्व ने फेनिल से कहा कि ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले उन्हें भारतीय रुपये के बजाय डॉलर चाहिए. तब फेनिल ने कहा कि कालूपुर के स्वामीनारायण मंदिर में मैं कई संतों को जानता हूं. वे विदेश से आने वाले भक्त संतो को डॉलर में दान देते हैं, इसलिए हम संतों से रुपयों के बदले में डॉलर ले लेंगे.

मंदिर में दर्शन करने गया विश्व, तभी पैसे लेकर फरार हुआ फेनिल

29 नवंबर को विश्व अपने पिता विपुलभाई के साथ कालूपुर स्वामीनारायण मंदिर गया था. इस दौरान विश्व अपने साथ 9.70 लाख रुपये भी लिया था. वहां विश्व की मुलाकात फेनिल से हुई, जिसने 9.70 लाख रुपये लेकर कहा कि जब तक मैं तुम्हें स्वामी से मिलवाता हूं, तब तक मंदिर में दर्शन कर लो.

विश्व दर्शन के लिए मंदिर चला गया पर लेकिन फेनिल काफी देर तक वापस नहीं लौटा. विश्व ने जब फेनिल को फोन किया, तो उसने फोन नहीं उठाया. काफी खोजबीन के बाद भी फेनिल नहीं मिला. जिसके बाद विश्व के पिता विपुलभाई ने कालूपुर पुलिस स्टेशन में फेनिल के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई.

