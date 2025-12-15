scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पहले दोस्ती फिर ठगी, रुपये के बदले डॉलर दिलाने की कहकर युवक से लाखों का फ्रॉड

गुजरात के अहमदाबाद से ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां शख्स ने एक युवक से पहले दोस्ती की और फिर लाखों रुपये ठग लिए. पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश कर रही है.

Advertisement
X
दोस्ती करके युवक से लाखों की ठगी. (Photo: Representational )
दोस्ती करके युवक से लाखों की ठगी. (Photo: Representational )

अहमदाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां एक व्यक्ति ने पहले दोस्ती की और फिर विदेश जाने के लिए रुपयों के बदले डॉलर दिलाने का कहकर एक युवक को लाखों का चूना लगाया.

जानकारी के अनुसार अहमदाबाद के थलतेज में रहने वाले विपुल भाई के 26 वर्षीय बेटे विश्व पिछले दो वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे हैं. विश्व छुट्टियों में भारत आए थे और मुंबई में उनकी मुलाकात फेनिल पटेल नाम के एक युवक से हुई. बाद में दोनों के बीच बातचीत भी हुई.

यह भी पढ़ें: 'जल्द अमीर बनो' वाली किताब ने खोला राज, 2500 की दुकान से करोड़ों की साइबर ठगी

सम्बंधित ख़बरें

1500 करोड़ की ठगी के आरोपी सोनी से SIT ने पूछताछ की (Photo: ITG)
'साहब, मैं तो कचौड़ी बेच परिवार पालता हूं...' 1500 करोड़ ठगने वाले सोनी की चाल 
निवेश के नाम पर 26 करोड़ की ठगी. (Photo: Representational )
शेयर बाजार में निवेश के नाम पर व्यापारी से 26 करोड़ की ठगी, बैंक मैनेजर समेत 7 गिरफ्तार 
Bengaluru man earning Rs 60 lakh questions living in India over quality of life
दुर्लभ शक्तिवर्धक दवा के नाम 48 लाख की ठगी... ऐसे खुली 'गुरुजी' की पोल, 2 आरोपी गिरफ्तार 
मृत्यु प्रमाण पत्र न होने पर श्मशान घाट में नहीं किया गया अंतिम संस्कार  
साइबर ठगी से बची बुजुर्ग महिला. (Photo: Atul Tiwari/ITG)
डिजिटल अरेस्ट बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू, बैंक मैनेजर की सतर्कता ने 33 लाख की धोखाधड़ी से बचाया 

फेनिल ने विश्व से कहा कि अगर वह फीस डॉलर में देना चाहते हैं तो मुझे बता दें. इस पर विश्व ने फेनिल से कहा कि ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले उन्हें भारतीय रुपये के बजाय डॉलर चाहिए. तब फेनिल ने कहा कि कालूपुर के स्वामीनारायण मंदिर में मैं कई संतों को जानता हूं. वे विदेश से आने वाले भक्त संतो को डॉलर में दान देते हैं, इसलिए हम संतों से रुपयों के बदले में डॉलर ले लेंगे.

Advertisement

मंदिर में दर्शन करने गया विश्व, तभी पैसे लेकर फरार हुआ फेनिल 

29 नवंबर को विश्व अपने पिता विपुलभाई के साथ कालूपुर स्वामीनारायण मंदिर गया था. इस दौरान विश्व अपने साथ 9.70 लाख रुपये भी लिया था. वहां विश्व की मुलाकात फेनिल से हुई, जिसने 9.70 लाख रुपये लेकर कहा कि जब तक मैं तुम्हें स्वामी से मिलवाता हूं, तब तक मंदिर में दर्शन कर लो.

विश्व दर्शन के लिए मंदिर चला गया पर लेकिन फेनिल काफी देर तक वापस नहीं लौटा. विश्व ने जब फेनिल को फोन किया, तो उसने फोन नहीं उठाया. काफी खोजबीन के बाद भी फेनिल नहीं मिला. जिसके बाद विश्व के पिता विपुलभाई ने कालूपुर पुलिस स्टेशन में फेनिल के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement