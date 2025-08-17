scorecardresearch
 

Gujarat: सुरेंद्रनगर-लखतर हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, दो कारों की टक्कर में 7 की मौत, एक घायल

गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में रविवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. झमर और देदादरा गांवों के बीच दो कारों की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर के बाद एक कार सड़क किनारे जा गिरी और उसमें आग लग गई. भीषण आग में दो बच्चों समेत सात लोग जिंदा जलकर मौत के शिकार हो गए, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है.

सुरेंद्रनगर-लखतर हाईवे पर भीषण हादसा.(Photo: BRIJESH DOSHI/ITG)
गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ. लखतर हाईवे पर झमर और देदादरा गांवों के बीच दो कारों की आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक कार सड़क किनारे जा गिरी और उसमें आग लग गई. देखते ही देखते लपटों ने कार को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में कार में सवार सात लोग जिंदा जल गए, जिनमें दो बच्चे भी शामिल थे. वहीं, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे सुरेंद्रनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के बाद आग इतनी तेजी से फैली कि कार सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाया. जब तक स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे, तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी. शव इतने बुरी तरह जल गए कि उनकी पहचान करना बेहद मुश्किल हो गया है. घटना के तुरंत बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया.

हादसे के चलते हाईवे पर लंबा जाम लग गया था, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सामान्य कराया. सुरेंद्रनगर एसपी ने बताया कि हादसे में सात लोगों की मौत हुई है और एक घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस का कहना है कि हादसे के सही कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक अनुमान है कि तेज रफ्तार के कारण कारें आमने-सामने टकराईं.

सूरत

इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है. स्थानीय लोग लगातार हाईवे पर सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

