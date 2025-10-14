scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली की यूनिवर्सिटी में छात्रा से गैंगरेप की कोशिश, 4 लोगों पर आरोप, कैंपस में भारी बवाल

दिल्ली की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में बीटेक प्रथम वर्ष की छात्रा के साथ गैंगरेप की कोशिश का मामला सामने आया है. छात्रा ने बताया कि उसे ईमेल और मैसेज के जरिए धमकाया गया और फिर यूनिवर्सिटी कैंपस के पास चार लोगों ने हमला किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
छात्रा से गैंगरेप की कोशिश (Representational Photo)
छात्रा से गैंगरेप की कोशिश (Representational Photo)

दिल्ली की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी (SAU) में पढ़ने वाली बीटेक प्रथम वर्ष की छात्रा के साथ गैंगरेप की कोशिश का मामला सामने आया है. पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

छात्रा ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसे पिछले कुछ दिनों से आर्यन यश नाम के लड़के के नाम पर  लगातार ईमेल और मैसेज मिल रहे थे. पहले ईमेल में रात 11:27 बजे गेस्ट हाउस के पास मिलने को कहा गया था. जब छात्रा ने मना किया, तो अगले दिन उसे धमकी भरे ईमेल आने लगे जिनमें अश्लील इमोजी और गंदी बातें लिखी थीं.

धमकी देकर न्यूड फोटो किये वायरल

सम्बंधित ख़बरें

Attempted gang rape in the university campus, FIR against four individuals.
यूनिवर्सिटी कैंपस में गैंगरेप की कोशिश, चार लोगों के खिलाफ़ FIR 
Tore clothes on the construction site, attempted gang rape.
एशियन यूनिवर्सिटी में छात्रा से गैंगरेप की कोशिश, 4 लोगों पर आरोप 
Durgapur Case:
'फोन छीना, जंगल में घसीटा और फिर...', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने डॉक्टर के सामने बयां किया दर्द 
Sad woman sits alone in the city.
मिर्जापुर में 13 साल की लड़की से गैंगरेप, हिरासत में 3 नाबालिग, पीड़िता की हालत गंभीर 
Durgapur Gangrape Case
दुर्गापुर गैंगरेप केस में दो और आरोपी गिरफ्तार, 5 लोगों ने घिनौनी वारदात को दिया था अंजाम 

इसके बाद व्हाट्सऐप और टेलीग्राम पर भी मैसेज आने लगे, जिसमें भेजने वाले ने छात्रा की फोटो को एडिट करके न्यूड बनाकर धमकी दी कि अगर वह एक घंटे में यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 पर नहीं आई तो फोटो सभी छात्रों को भेज दी जाएगी.

छात्रा ने बताया कि जब वह डर की वजह से हॉस्टल से बाहर निकली तो चार अज्ञात लोगों ने उसे घेर लिया. आरोपियों ने उसके कपड़े फाड़े, मारपीट की और उसे एक अधूरी बिल्डिंग की तरफ खींचने की कोशिश की. छात्रा ने किसी तरह खुद को छुड़ाया. उसी वक्त मेस के पास मौजूद एक शख्स के आने से आरोपी भाग निकले.

Advertisement

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित

छात्रा को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका मेडिकल परीक्षण हुआ और NGO काउंसलिंग कराई गई. FIR मैदानगढ़ी थाने में दर्ज की गई है. जांच SI मनीषा मीना के पास है. पुलिस ने कहा है कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement