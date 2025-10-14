दिल्ली की यूनिवर्सिटी में छात्रा से गैंगरेप की कोशिश, 4 लोगों पर आरोप, कैंपस में भारी बवाल

दिल्ली की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी (SAU) में पढ़ने वाली बीटेक प्रथम वर्ष की छात्रा के साथ गैंगरेप की कोशिश का मामला सामने आया है. पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

छात्रा ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसे पिछले कुछ दिनों से आर्यन यश नाम के लड़के के नाम पर लगातार ईमेल और मैसेज मिल रहे थे. पहले ईमेल में रात 11:27 बजे गेस्ट हाउस के पास मिलने को कहा गया था. जब छात्रा ने मना किया, तो अगले दिन उसे धमकी भरे ईमेल आने लगे जिनमें अश्लील इमोजी और गंदी बातें लिखी थीं.

धमकी देकर न्यूड फोटो किये वायरल

इसके बाद व्हाट्सऐप और टेलीग्राम पर भी मैसेज आने लगे, जिसमें भेजने वाले ने छात्रा की फोटो को एडिट करके न्यूड बनाकर धमकी दी कि अगर वह एक घंटे में यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 पर नहीं आई तो फोटो सभी छात्रों को भेज दी जाएगी.

छात्रा ने बताया कि जब वह डर की वजह से हॉस्टल से बाहर निकली तो चार अज्ञात लोगों ने उसे घेर लिया. आरोपियों ने उसके कपड़े फाड़े, मारपीट की और उसे एक अधूरी बिल्डिंग की तरफ खींचने की कोशिश की. छात्रा ने किसी तरह खुद को छुड़ाया. उसी वक्त मेस के पास मौजूद एक शख्स के आने से आरोपी भाग निकले.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित

छात्रा को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका मेडिकल परीक्षण हुआ और NGO काउंसलिंग कराई गई. FIR मैदानगढ़ी थाने में दर्ज की गई है. जांच SI मनीषा मीना के पास है. पुलिस ने कहा है कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं.

