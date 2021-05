भारत को जल्द मिलेगी सिंगल डोज वैक्सीन स्पुतनिक लाइट, रूसी टीके की दूसरी खेप भी आई

देश भर में कोरोना के संक्रमण ने कहर बरपा रखा है. हालांकि पिछले कुछ दिनों से रोजाना के मामलों में कमी देखी जा रही है. वहीं देशभर में वैक्सीनेशन अभियान भी तेजी से चल रहा है. इसी बीच रूसी वैक्सीन स्पुतनिक-वी की दूसरी खेप भी भारत पहुंच चुकी है. रविवार को तेलंगाना में स्पुतनिक वी की दूसरी खेप भारत पहुंची है. बता दें कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ अब रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की डोज भी भारत में लगनी शुरू हो गई है. शुक्रवार को हैदराबाद में पहली डोज लगाई गई है.



भारत में रूसी राजदूत एन कुदाशेव कहते हैं, "स्पुतनिक वी रूसी-भारतीय टीका है. हम उम्मीद करते हैं कि भारत में इसका उत्पादन धीरे-धीरे प्रति वर्ष 850 मिलियन खुराक तक बढ़ाया जाएगा. जल्द ही भारत में एकल-खुराक टीका स्पुतनिक लाइट पेश करने की योजना है.

