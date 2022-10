Cyclone का असर कम होते ही बढ़ा प्रदूषण! 'बहुत खराब' कैटेगरी में दिल्ली की एयर क्वालिटी

Delhi Air Quality Today: दिवाली पर पटाखों का धुआं और आतिशबाजी से दिल्ली की हवा दमघोंटू हो जाती है, लेकिन इस साल मौसमी गतिविधियों के कारण हवाओं का रूख बदला और राष्ट्रीय राजधानी में दिवाली के अगले दिन प्रदूषण का स्तर ज्यादा नहीं बिगड़ा. मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो दिवाली के वक्त बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से नॉर्थ ईस्ट कई राज्यों में बारिश हुई और तेज हवाएं चलीं. वहीं, भारतीय सीमा से सटे बांग्लादेश के तट पर चक्रवात सितरंग (Cyclone Sitrang) के असर ने दिल्ली को प्रदूषण से राहत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

वहीं, अब Cyclone Sitrang के कमजोर पड़ने के बाद दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ने लगा है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज (बुधवार) को औसतन वायु गुणवत्ता सूंचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 349 दर्ज किया गया जो एक दिन पहले मंगलवार यानी दिवाली से अगले दिन 326 दर्ज किया गया था.

सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकॉस्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के मुताबिक, आज, 26 अक्टूबर की सुबह नोएडा का औसतन AQI 319 जबकि गुरुग्राम का AQI 360 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी के अंतर्गत आता है.

Delhi | Air Quality Index (AQI) is presently at 349 (overall) in the 'very poor' category, as per SAFAR-India.



Noida's AQI stands at 360, while Gurugram's Air Quality Index is at 319. pic.twitter.com/92aXyxUksx