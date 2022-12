Delhi AQI: प्रदूषण से घुट रहा दम! दिल्ली में स्मॉग से बढ़ा खतरा, आने वाले दिनों में और बिगड़ेगी हवा

Air Pollution Updates: दिल्ली-एनसीआर को प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है. राष्ट्रीय राजधानी की एयर क्वालिटी लगातार बेहद खराब कैटेगरी में बनी हुई है. इन दिनों स्मॉग से सांस के बीमार मरीजों के लिए खतरा बढ़ रहा है. दिल्ली के आसमान में सुबह के वक्त स्मॉग और कोहरे की धुंध देखने को मिली है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आने वाले दिनों में अब इसमें और इजाफा हो सकता है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB के अनुसार, शनिवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 दर्ज किया गया.

दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके का AQI 406, आनंद विहार का 404, सोनिया विहार का 399, अलीपुर का AQI 375 दर्ज किया गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, शहर में शुक्रवार को 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 352 दर्ज किया गया था.

बता दें कि शून्य से 50 के बीच एक्यूआई ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच एक्यूआई ‘गंभीर’ माना जाता है.

With the advent of winter as well as poor air quality, Delhi woke up to smog today. Visuals from Vijay Chowk, India Gate, Kartavya Path and Humayun Road.



Delhi's air quality stands in the 'Very Poor' category this morning with the AQI (Air Quality Index) being 332. pic.twitter.com/t79peMQq11