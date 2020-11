दिवाली से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण का ग्राफ हाई, कई इलाकों में सामान्य से सात गुना

दिल्ली में प्रदूषण (Pollution) का स्तर लगातार खतरनाक बना हुआ है. राजधानी के अधिकतर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) गंभीर श्रेणी में है. दिल्ली के कई इलाकों में PM 10 और PM 2.5 का स्तर सामान्य से 7 गुना हो गया है. प्रदूषण की वजह से राजधानी के लोगों को अब आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ जैसी परेशानी हो रही हैं.

दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमिटी (DPCC) के मुताबिक आज यानी रविवार की सुबह 10 से 11 बजे के बीच रिकॉर्ड प्रदूषण के आंकड़े बताते हैं कि हालात कितने गंभीर हैं.

Delhi: Pollutants continue to affect the qualilty of air in the national capital; visuals from Delhi Cantonment area.



Locals say that they feel irritation in eyes and difficulty in breathing due to the pollution. pic.twitter.com/zXxGuEmMM5