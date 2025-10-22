दिल्ली के नरेला में सनसनीखेज कांड... पड़ोसी ने 3 साल के बच्चे को अगवा कर मार डाला, बेड पर लाश छोड़कर हुआ फरार

बाहरी दिल्ली के नरेला औद्योगिक थाना इलाके के घोघा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां तीन साल के मासूम तेजस की हत्या पड़ोसी युवक ने कर दी. घटना के बाद बच्चे के परिजनों में कोहराम मच गया. वारदात के बारे में जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.

जानकारी के अनुसार, सोमवार को दिवाली के दिन घोघा गांव में दो लोग शराब पीकर झगड़ा कर रहे थे. इनमें से एक शख्स नीतू था, जो कि मृतक तेजस के पिता संजीव के पास पहले ड्राइवर के रूप में काम कर चुका था. झगड़ा देख तेजस के पिता संजीव ने बीच-बचाव किया और दोनों को अलग किया.

संजीव को लगा कि मामला शांत हो गया है और वह अपने घर लौट गया. इसके बाद आरोपी नीतू ने दोपहर में मासूम तेजस को अगवा कर लिया और बदला लेने के इरादे से उसकी चाकू से बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी ने शव को अपने किराये के घर के बेड पर छोड़ दिया और ताला लगाकर फरार हो गया.

वहीं मासूम के लापता होने पर परिवार ने उसकी तलाश शुरू की. कई घंटे तक बच्चे का कोई पता नहीं चला. जब शक बढ़ा, तो परिवार ने आरोपी नीतू के घर का दरवाजा तोड़ा और वहां देखा तो तेजस का शव बेड पर पड़ा था.

स्थानीय लोग और परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल था. बच्चे की मां, बहन और पिता का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. वहीं आरोपी नीतू की तलाश शुरू कर दी गई है. इस घटना ने गांव और आसपास के लोगों में भी सनसनी मचा दी है.

पुलिस का कहना है कि आरोपी नीतू और मृतक बच्चे के पिता संजीव के बीच पहले से जान-पहचान थी, नीतू उनके पास ड्राइवर के रूप में काम कर चुका था. घटना को व्यक्तिगत रंजिश और झगड़े का नतीजा माना जा रहा है. पुलिस ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है.

