दिल्ली के महिपालपुर में तेज धमाके की सूचना, 3 दमकल गाड़ियां दौड़ीं, पता चला- DTC बस का टायर फटा था

Delhi News: कॉल करने वाले ने पुलिस को बताया कि जब वह गुरुग्राम जा रहा था, तो उसे महिपालपुर में एक तेज आवाज सुनाई दी. पुलिस को छानबीन में कुछ नहीं मिला. पता चला कि बस के टायर फटने की आवाज थी.

(Photo: AI-generated)
दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के महिपालपुर इलाके में  गुरुवार सुबह एक धमाके की आवाज ने स्थानीय लोगों में दहशत पैदा कर दी. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन छानबीन के बाद पता चला कि यह आवाज दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की बस का टायर फटने से आई थी.

महिपालपुर के रेडिसन के पास की यह घटना है. दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) को सुबह 9.19 बजे एक फोन कॉल आया, जिसमें धमाके जैसी तेज आवाज सुनाई देने की सूचना दी गई.

सूचना मिलते ही तीन दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, लेकिन घटनास्थल पर अधिकारियों को कुछ नहीं मिला.

बस का टायर फटने से फैली अफवाह
दिल्ली के महिपालपुर में ब्लास्ट की अफवाह! DTC बस का टायर फटने से लोगों में दहशत  
पुलिस जांच में हुआ खुलासा
पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम) अमित गोयल ने बताया कि जिस व्यक्ति ने फोन किया था, उससे संपर्क किया गया. उसने बताया कि वह गुरुग्राम जा रहा था, तभी एक तेज आवाज सुनाई दी.

डीसीपी ने कहा, "स्थानीय पूछताछ के दौरान एक गार्ड ने बताया कि धौला कुआं की ओर जा रही एक डीटीसी बस का पिछला टायर फट गया था और उसी से यह आवाज आई. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि स्थिति सामान्य है और चिंता की कोई बात नहीं है. 

---- समाप्त ----
