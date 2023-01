JNU में BBC की बैन डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग, ABVP पर पत्थरबाजी का आरोप, छात्र संघ ने दर्ज कराई शिकायत

जेएनयू में बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर देर रात तक हंगामा जारी रहा. दरअसल भारत सरकार द्वारा बैन की गई डॉक्यूमेंट्री को जेएनयूएसयू ने कैंपस में छात्रों को दिखाया. आरोप है कि इस दौरान ABVP की ओर से पथराव किया गया, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई.

इसको लेकर कई छात्रों ने कैंपस से लेकर वसंत कुंज पुलिस थाने तक मार्च निकाला. जब पुलिस ने उनकी शिकायत नहीं सुनी तो छात्र धरने पर बैठ गए. इस दौरान उन्होंने दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की. देर रात पुलिस ने छात्रों की शिकायत दर्ज की.

Delhi | JNU students protest outside a police station in Vasant Kunj after they marched there claiming stones were pelted during the screening of banned BBC documentary on PM Modi. pic.twitter.com/tYveQpj1yM

JNUSU अध्यक्ष आइशी घोष ने बताया कि जेएनयू के छात्रों की शिकायत वसंत कुंज थाने में दर्ज हो गई है, जिसके बाद हमने अपना धरना खत्म कर दिया. इसको लेकर आज जेएनयू प्रशासन से भी शिकायत की जाएगी. दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि पथराव की घटना में 25 लोग शामिल थे.

Delhi | We filed a complaint, and police assured us they'll be immediately looking into the incident. We gave the name & details of all the persons involved. As of now, we're calling off the protest. We'll also file a complaint at JNU Proctor office: JNUSU President pic.twitter.com/RGprcOoMvW