Exclusive: जिस महिला के वोटर कार्ड पर ब्राजीलियन मॉडल की दिखी फोटो, उसके बेटे ने खोले कई राज

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक दिन पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाते हुए हाइड्रोजन बम फोड़ा था और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे. आजतक राहुल के दावों की पड़ताल के लिए राय विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जहां एक मतदाता की पहचान हुई, जिसकी वोटर आईडी पर लगी तस्वीर ब्राज़ीलियन मॉडल की निकली है. यह मतदाता सूची में ‘विमला’ के नाम से दर्ज है.

विमला के पुत्र ने आजतक को बताया कि उनकी मां के नाम से एक अलग ईपीआईसी नंबर के तहत नया मतदाता पंजीकृत किया गया, जबकि पता वही है जो उनके घर का है. उन्होंने कहा कि उनकी मां पहले भी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में वोट डाल चुकी हैं, इसलिए यह दूसरी आईडी फर्जी प्रतीत होती है.

विमला के पुत्र ने भी कहा कि यह मामला अब जांच का विषय है और अगर कोई फर्जी मतदाता पंजीकृत है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.

विमला के पुत्र वोटर आईडी कार्ड लेकर दिखाते हुए

ये तस्वीर विमला के पुत्र ने आजतक को दिखाया और बताया कि ये उनकी मां की वोटर आईडी कार्ड है. जिस पर पति का नाम रमेश कुमार लिखा हुआ.

ब्राज़ीलियन मॉडल वाली कार्ड

ये तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि मतदाता सूची में बिमला के नाम है और ब्राज़ीलियन मॉडल की तस्वीर है. इसमें आयु 56 और लिंग महिला लिखा हुआ है. मकान नंबर 863 है.



गौर करने वाली बात है कि दोनों तस्वीरों में एपिक नंबर नंबर अलग-अलग है. बेटे ने जो आईडी कार्ड दिखाई उस पर का एपिक नंबर - IXZ1036623 है. वहीं, मतदाता सूची में एपिक नंबर - IXZ0601104 है.

बुधवार को प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान राहुल ने सत्तारूढ़ दल पर चुनाव में धांधली करने का धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. राहुल ने आरोप लगाया था कि हरियाणा में कई फर्जी मतदाताओं को जोड़ा गया, जिनमें से कुछ के पहचान पत्रों पर ब्राज़ीलियन मॉडल्स की पुरानी तस्वीरें इस्तेमाल की गई हैं. उन्होंने इस पूरे नेटवर्क को “केंद्रीकृत ऑपरेशन” बताते हुए कहा कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ बड़ा खिलवाड़ बताया.

