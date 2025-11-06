scorecardresearch
 

Feedback

Exclusive: जिस महिला के वोटर कार्ड पर ब्राजीलियन मॉडल की दिखी फोटो, उसके बेटे ने खोले कई राज

हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी के आरोपों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ. राय विधानसभा क्षेत्र में एक वोटर आईडी पर ब्राज़ीलियन मॉडल की तस्वीर मिली है, जो ‘विमला ’ के नाम से दर्ज है. विमला के बेटे ने बताया कि उनकी मां के नाम से एक दूसरा आईडी है, जो कि फर्जी प्रतीत होता है.

Advertisement
X
हरियाणा में वोटर आईडी में ब्राज़ीलियन मॉडल की तस्वीर मिलने से मचा सियासी बवाल (Photo: PTI)
हरियाणा में वोटर आईडी में ब्राज़ीलियन मॉडल की तस्वीर मिलने से मचा सियासी बवाल (Photo: PTI)

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक दिन पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाते हुए हाइड्रोजन बम फोड़ा था और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे. आजतक राहुल के दावों की पड़ताल के लिए राय विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जहां एक मतदाता की पहचान हुई, जिसकी वोटर आईडी पर लगी तस्वीर ब्राज़ीलियन मॉडल की निकली है. यह मतदाता सूची में ‘विमला’ के नाम से दर्ज है. 

विमला के पुत्र ने आजतक को बताया कि उनकी मां के नाम से एक अलग ईपीआईसी नंबर के तहत नया मतदाता पंजीकृत किया गया, जबकि पता वही है जो उनके घर का है. उन्होंने कहा कि उनकी मां पहले भी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में वोट डाल चुकी हैं, इसलिए यह दूसरी आईडी फर्जी प्रतीत होती है.

विमला के पुत्र ने भी कहा कि यह मामला अब जांच का विषय है और अगर कोई फर्जी मतदाता पंजीकृत है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.

सम्बंधित ख़बरें

राहुल गांधी ने हरियाणा में मतदान के दौरान धांधली का दावा किया है.
राहुल गांधी के '223 वोट' दावे की पड़ताल, हरियाणा के इस गांव से पता चली असली कहानी 
Brazilian Model ने तोड़ी चुप्पी, जारी किया ये वीडियो 
brazil model reply
'Hello India', ब्राजील की जिस मॉडल का राहुल ने लिया नाम, उसने पूरी बात बताई! 
बिहार में वोटिंग से पहले राहुल ने 'हाइड्रोजन' बम क्यों फोड़ा? देखें दस्तक 
क्या वोट चोरी पर राहुल गांधी Gen-Z आंदोलन चाहते हैं? देखें B&W 
voter id
विमला के पुत्र वोटर आईडी कार्ड लेकर दिखाते हुए

ये तस्वीर विमला के पुत्र ने आजतक को दिखाया और बताया कि ये उनकी मां की वोटर आईडी कार्ड है. जिस पर पति का नाम रमेश कुमार लिखा हुआ. 

यह भी पढ़ें: हरियाणा पर 'हाइड्रोजन बम' चलाकर बिहार जीत पाएंगे राहुल गांधी? 'वोट चोरी' के नए दावों के साथ Gen-Z पर दांव

Advertisement
ब्राज़ीलियन मॉडल वाली कार्ड

ये तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि मतदाता सूची में बिमला के नाम है और ब्राज़ीलियन मॉडल की तस्वीर है. इसमें आयु 56 और लिंग महिला लिखा हुआ है. मकान नंबर 863 है. 

गौर करने वाली बात है कि दोनों तस्वीरों में एपिक नंबर नंबर अलग-अलग है. बेटे ने जो आईडी कार्ड दिखाई उस पर का एपिक नंबर - IXZ1036623 है. वहीं, मतदाता सूची में एपिक नंबर - IXZ0601104 है.

बुधवार को प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान राहुल ने सत्तारूढ़ दल पर चुनाव में धांधली करने का धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. राहुल ने आरोप लगाया था कि हरियाणा में कई फर्जी मतदाताओं को जोड़ा गया, जिनमें से कुछ के पहचान पत्रों पर ब्राज़ीलियन मॉडल्स की पुरानी तस्वीरें इस्तेमाल की गई हैं. उन्होंने इस पूरे नेटवर्क को “केंद्रीकृत ऑपरेशन” बताते हुए कहा कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ बड़ा खिलवाड़ बताया. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Karakat Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Advertisement