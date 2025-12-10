दिल्ली में 10 दिसंबर को मनाई जाएगी विशेष दिवाली, केंद्र सरकार कर रही खास तैयारियां, आखिर क्यों?

दिवाली को UNESCO की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने की संभावनाओं के बीच केंद्र सरकार 10 दिसंबर को राजधानी में भव्य दिवाली उत्सव मनाने की तैयारी कर रही है. 8 से 13 दिसंबर तक दिल्ली में होने वाली UNESCO ICH समिति की बैठक के दौरान लाल किले पर विशेष समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए शहर भर में रोशनी, सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का निर्देश दिया गया है.

10 दिसंबर को विशेष दिवाली की तैयारी

केंद्र सरकार 10 दिसंबर को एक विशेष दिवाली उत्सव मनाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि इस बार दिवाली के UNESCO की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) सूची में शामिल होने की पूरी संभावना जताई जा रही है. इसी सिलसिले में दिल्ली में 8 से 13 दिसंबर तक UNESCO ICH समिति की 20वीं अंतर-सरकारी बैठक हो रही है, जिसमें दुनिया भर के प्रतिनिधि शामिल होंगे.

केंद्र ने दिल्ली सरकार को दिए निर्देश

इस भव्य आयोजन का मुख्य मंच लाल किला होगा, जहां दिवाली की सांस्कृतिक भव्यता और भारतीय परंपराओं का प्रदर्शन किया जाएगा. केंद्र ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिए हैं कि शहर की प्रमुख इमारतों और सड़कों पर विशेष रोशनी, दीये, सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ताकि राजधानी दिवाली के रंगों में जगमगा उठे.

सरकार का उद्देश्य है कि दुनियाभर के प्रतिनिधियों के सामने दिवाली को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया जाए और इसे वैश्विक मंच पर और अधिक मान्यता मिले.

