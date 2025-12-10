scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली में 10 दिसंबर को मनाई जाएगी विशेष दिवाली, केंद्र सरकार कर रही खास तैयारियां, आखिर क्यों?

UNESCO की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में दिवाली के शामिल होने की संभावनाओं के बीच केंद्र सरकार 10 दिसंबर को लाल किले पर भव्य दिवाली उत्सव आयोजित करने की तैयारी कर रही है. 8 से 13 दिसंबर तक दिल्ली में चल रही UNESCO ICH समिति की बैठक के दौरान दुनिया भर के प्रतिनिधियों को भारतीय परंपराओं और दिवाली की सांस्कृतिक महिमा से रूबरू कराया जाएगा.

Advertisement
X
सरकार ने दिल्ली में प्रमुख इमारतों और सड़कों पर खास रोशनी, सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के निर्देश दिए हैं. (Photo: Representational/Pixabay)
सरकार ने दिल्ली में प्रमुख इमारतों और सड़कों पर खास रोशनी, सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के निर्देश दिए हैं. (Photo: Representational/Pixabay)

दिवाली को UNESCO की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने की संभावनाओं के बीच केंद्र सरकार 10 दिसंबर को राजधानी में भव्य दिवाली उत्सव मनाने की तैयारी कर रही है. 8 से 13 दिसंबर तक दिल्ली में होने वाली UNESCO ICH समिति की बैठक के दौरान लाल किले पर विशेष समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए शहर भर में रोशनी, सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का निर्देश दिया गया है.

10 दिसंबर को विशेष दिवाली की तैयारी

केंद्र सरकार 10 दिसंबर को एक विशेष दिवाली उत्सव मनाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि इस बार दिवाली के UNESCO की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) सूची में शामिल होने की पूरी संभावना जताई जा रही है. इसी सिलसिले में दिल्ली में 8 से 13 दिसंबर तक UNESCO ICH समिति की 20वीं अंतर-सरकारी बैठक हो रही है, जिसमें दुनिया भर के प्रतिनिधि शामिल होंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Indresh Upadhyay
जो सोएगा, वो खोएगा! दिवाली से कम नहीं ये 3 दिव्य रातें, कथावाचक इंद्रेश ने बताया 
Holi Diwali 2026 Festival Calendar
होली-दिवाली से करवाचौथ-धनतेरस तक, जानें 2026 में कब आएंगे बड़े त्योहार 
2026 Festival Calendar
नए साल 2026 में होली, दिवाली, रक्षाबंधन, करवा चौथ कब हैं? जानें दिन-तारीख 
PMDDKY Scheme:
50 लाख किसानों को मिली मदद, एक करोड़ अब भी इंतजार में...महाराष्ट्र में बड़ा खुलासा 
Delhi AQI
दिवाली की रात सामने नहीं आया असली AQI! खतरनाक स्तर पर पहुंचते ही बंद हुए CPCB के 28 निगरानी केंद्र 

केंद्र ने दिल्ली सरकार को दिए निर्देश

इस भव्य आयोजन का मुख्य मंच लाल किला होगा, जहां दिवाली की सांस्कृतिक भव्यता और भारतीय परंपराओं का प्रदर्शन किया जाएगा. केंद्र ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिए हैं कि शहर की प्रमुख इमारतों और सड़कों पर विशेष रोशनी, दीये, सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ताकि राजधानी दिवाली के रंगों में जगमगा उठे.

Advertisement

सरकार का उद्देश्य है कि दुनियाभर के प्रतिनिधियों के सामने दिवाली को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया जाए और इसे वैश्विक मंच पर और अधिक मान्यता मिले.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement